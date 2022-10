Grave error poner a militares y marinos en labores de seguridad, Silvano Aureoles

El ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, quien aspira la candidatura del PRD al gobierno de la república, refrendó su rechazo a la militarización del país ya que, dijo, es una antesala de dictaduras, así como a la ruta de las autodefensas.

Entrevistado en la sesión semanal del Grupo Aca, dijo que la militarización de la seguridad pública no es la correcta y estimó que “es equivocado poner a los soldados y marinos hacer tareas de policías, es un grave error”.

Explicó que se ha comprobado que durante 16 años que llevan las fuerzas armadas haciendo tareas que no les corresponde, como ahora, es peor porque vigilan estaciones de autobuses, construyen aeropuertos y “las fuerzas armadas fueron creadas para otras cosas no para combatir la inseguridad pública”.

Aureoles Conejo dijo que se debe reformar el artículo 115 constitucional debido a que les dieron todo el compromiso y obligación a los gobiernos municipales que “no tienen la capacidad ni técnica, no financiera ni profesional para enfrentar ese flagelo”.

Así también mencionó que las autodefensas no es la solución, ya que inician hay “buenas y malas, pero al final todas terminan siendo malas, porque la seguridad no puede estar en manos de civiles no les competen hacer la tarea de seguridad”.

Recordó que cuando él llegó a gobernar Michoacán, había 5 corporaciones, decretó la desaparición de todas y construyó solo una policía la cual dio buenos resultados combatiendo el 95 % de los secuestros y cobros de piso.

En otro tema, lamentó que actualmente el sector salud ha sido muy lastimado “está “desgastado y destruido” recordó que en otros sexenios por lo menos se atendían más de 60 millones de mexicanos con el seguro popular y no se construyó lo que debiera sustituirlo.

En el rubro de Educación opinó que se debe replantear todo el esquema porque se ha ido en “picada” con los actuales secretarios.

Finalmente refirió que el puerto de Acapulco perdió el resplandor que tenía por el abandono en falta de inversión de infraestructura, en promoción, seguridad y modernización.