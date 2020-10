Gobierno municipal responsable del aumento de contagios de Covid-19: Ciudadanos

El riesgo de retroceder al color rojo en el semáforo epidemiológico, es responsabilidad del gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Adela Román Ocampo, coincidieron en señalar ciudadanos acapulqueños.

No hay medidas drásticas por parte del gobierno para evitar que en la ciudad, se sigan aumentando los casos positivos de Covid-19, y las hospitalizaciones que representan un riesgo de retroceso a un nuevo confinamiento social y cierre de negocios. Estado Confirma SSA que Covid-19 es primera causa de muerte entre guerrerenses en 2020

"No sólo se requiere amenazas, por parte de la alcaldesa las cuales no se han cumplido, y por el momento en Acapulco, se siguen dando más contagios, fallecimientos y hospitalizaciones por el virus del Covid-19", expresó el acapulqueño Arturo Guerrero Castro.

Dijo, que mientras el gobierno, no aplique sanciones por lo cumplir con los protocolos, el problema sanitario, seguirá siendo un gran riesgo para la salud de los acapulqueños.

En este mismo tema, Carlos Alberto Ibarra Flores, profesionista acapulqueño, dijo que no se puede responsabilidad a la sociedad de incumplir con las medidas, si la presidenta Adela Román Ocampo, no cumple con aplicar la ley a quienes no respetan las medidas de prevención que han implementado las autoridades de salud.

Maria Elena Jiménez Cisneros, trabajador de hotel en la costera Miguel Alemán, manifestó que la autoridad ha dejado que la pandemia del Covid-19, se salga de control por la falta de aplicación de la ley, sobre todo en los lugares públicos.

Dijo, que en mercados, en playas, bares, en el servicio de transporte público, son lugares donde se debería de poner mayor atención por parte de las autoridades del gobierno municipal.