Gobierno Municipal procederá legalmente contra pobladores de Salsipuedes

El sectretario general del ayuntamieto Ernesto Manzano Rodríguez, advirtió que el gobierno municipal, procederá de manera legal en contra de los campesinos que tomaron los pozos radiales de los sistema de rebombeo papagayo I y II.

Con esta medida de los campesinos, se estaría dejando sin un servicio de agua potable, por lo menos unas 70 mil familias que viven en las partes altas de la ciudad.

En declaraciones, luego de haber asistido al lugar para dialogar con los campesinos quienes desde las 06:00 de la tarde pararon los sistemas de bombeo, Manzano Rodríguez, dijo que los campesinos, se negaron a los acuerdos que el gobierno les propuso sobre la entrega del maíz que están exigiendo.

La demanda, será de maneta formal, por el daño considerable que están cometiendo en contra de miles de acapulqueños que se verán afectados por la reducción del servicio de agua potable.

"Por la acción timada por los campesinos de Salsipuedes y de otras comunidades, habrá una reducción en el servicio, en el suministro de agua, sobre todo en las colonias de están en la parte alta y media de la ciudad, esperemos que tomen conciencia de la afectación que están ocasionando por esta postura", manifestó.

Expresó, que el gobierno municipal, no se ha negado a entregar los bultos de maíz a los campesinos, pero date no puede ser a la cantidad que ellos están exigiendo, porque el presupuesto que está asignado para este programa no alcanza para aumentar una cantidad mayor a la que le toca a cada localidad.

Manzano Rodríguez, dijo que al poblado de Salsipuedes, le corresponde 70 bultos de maíz, y no 90 como ellos están exigiendo.