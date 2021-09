Gobierno de Acapulco será aliado de empresarios: Abelina

La alcaldesa electa Abelina López Rodríguez se reunió con representantes del sector empresarial, con quienes se comprometió a ser una aliada para evitar que la economía de Acapulco se siga viendo afectados por diversos factores como la falta de apoyos y la pandemia del Covid-19.

"Se tiene que buscar que la economía no se venga para abajo, de ahí surge la necesidad de mantener la coordinación entre el gobierno y los empresarios; vamos a buscar no castigarlos como si fuera de la Santa Inquisición y el empresario fuera del enemigo del gobierno . Yo entiendo de la importancia que genera el sector empresarial , sin ustedes, sin la economía de nuestro país, de nuestro municipio, quien sabe cómo estaríamos en Acapulco ", expresó ante los empresarios.

"No vamos a ser la Santa Inquisición", aseguró la alcaldesa electa. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Durante el encuentro que sostuvo con los empresarios de la Canaco, la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, se comprometió a ser la aliada de los empresarios y comerciantes del puerto , por ser estos una parte muy importante para el desarrollo económico y de fuentes de empleo en el puerto.

La morenista dijo comprender sus inquietudes y reafirmó el compromiso de ser la mano amiga y aliada que este sector necesita , haciéndolos partícipes de las decisiones del gobierno.

"Se tiene que buscar que la economía no se venga para abajo; de ahí surge la necesidad de esa compañía entre el gobierno y los empresarios, porque un gobierno que no es coadyuvante, que no genera ese trato con los empresarios, es un gobierno que fracasa ". Indicó López Rodríguez.

De igual manera, describe a los empresarios que e l préstamo de 200 millones de pesos que pidió se solicitara vía Banobras es para comprar 97 camiones , entre recolectores de basura y pipas para agua potable, pues los que se tienen en la actualidad son rentados por cantidades millonarias y los demás ya están en malas condiciones.

A su vez, también informó que durante diferentes gestionesrealizadas ha logrado conseguir 20 millones de pesos ante la Federación y que luego de un encuentro sostenido la tarde de este viernes con la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, se unió también a la causa para dar resultados palpables a los acapulqueños en los primeros 100 días de gobierno .

En dicho encuentro, estaban presentes; Héctor Tejada, candidato a presidente de Concanaco Servytur ; Javier Saldívar, vicepresidente de la zona sur de Concanaco , así como el presidente de Fecanaco , Alejandro Martínez Sidney, quien agradeció a Abelina López la solidaridad con el sector y la nombraron "aliada del comercio".