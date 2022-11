Gobernadora toma protesta a la Red Guerrerense de Municipios por la Salud

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que el esfuerzo por integrar la Red Guerrerense de Municipios por la Salud, se vuelve algo indispensable. Nos permite que podamos articular un espacio para impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de las municipalidades, así como de garantizar su acceso a la salud y fomentar la prevención.

La titular del Ejecutivo del estado expresó lo anterior en el mensaje que dirigió previo a la toma de protesta de las presidentas y presidentes municipales, que se sumaron al trabajo colectivo para garantizar los derechos del pueblo de Guerrero, “porque ustedes son nuestro radar, el termómetro que nos dice cuáles son sus necesidades, su problemática y de qué manera se pueden resolver”.

Indicó que desde estos espacios se debe de empujar todos los esfuerzos en la prevención, porque es mucho más importante que cualquier cosa, a través de la buena alimentación y el ejercicio, pero también acudir a las campañas de revisión médica que se realizan en los centros de salud y hospitales, porque es mejor prevenir que lamentar.

La mandataria estatal, Salgado Pineda, en este sentido, refirió que la secretaria de Salud del Estado, Aidé Ibarez Castro, ha estado recorriendo hasta el último rincón de las ocho regiones del estado, para garantizar que haya medicamentos y que todo el personal médico está atendiendo a la población, así también su gobierno está dando todo el respaldo para lograr los objetivos en esta gran tarea de cuidar la salud de las y los guerrerenses.

Reconoció que esta labor no es sencilla, pero definitivamente les va a permitir construir un gran proyecto transversal, “que es lo que nosotros estamos queriendo, de fortalecimiento de la salud y de bienestar de todas y de todos, empezando por los sectores prioritarios de la población, porque ya no es posible que se muera la gente por un piquete de alacrán, por estar distantes los centros de salud o no tener el suero anti alacrán”.

La gobernadora por eso subrayó que estos tiempos esto ya no puede pasar. “Nosotros vamos acercar todos los medicamentos y los servicios de salud, por eso agradezco a las caravanas de la salud, porque están acudiendo a los municipios, en donde gracias a la participación y el respaldo de las y los alcaldes, se ha tenido un impacto positivo”, por eso les dijo que no están solos y que cuentan con todo su respaldo.

Adelantó que su prioridad seguirá siendo su compromiso de dar acceso y atención a la salud, pero agradeció al gobierno de México por todo su apoyo y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por ser quien también ha apoyado muchísimo y por su solidaridad, que ha sido una constante en el estado, así como del secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela.