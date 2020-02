Gestionan seguridad a 20 escuelas con mayor incidencia delictiva: SEG

El delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Mario Rosario Beltrán, informó que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) está realizando la gestión para brindar seguridad a 20 escuelas más que se encuentran en colonias de alta incidencia delictiva.

El funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en entrevista que ofreció en sus oficinas ubicadas en el edificio Oviedo, refirió que les han hecho llegar oficios para solicitarle se les brinde seguridad a sus escuelas, debido a los altos niveles de inseguridad que afecta a su zona. Local Padres de familia solicitan construcción de barda perimetral en jardín de niños

Por lo que, a pesar de que no es de su competencia, están haciendo la gestión ante los mandos de la IX Región Militar, para que, apoyen con vigilancia fija en estas escuelas, de las que no proporcionó su ubicación para no exponer la seguridad de maestros y alumnos.

El delegado de los Servicios Educativos, Rosario Beltrán, refirió existen cuatro escuelas más que están solicitando también reparación de salones de clases por estar en mal estado y ya existe el compromiso de hacer los peritajes por parte de Protección Civil, para evaluar los daños y hacer la gestión ante el IGIFE.

Por otra parte, reveló que alrededor de 70 escuelas han sido multadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por no cubrir los montos por concepto de consumo de energía eléctrica, pues existen adeudos que van de los 25 a los 200 mil pesos, que ya se está atendiendo el personal de la SEG.