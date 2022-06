Genera malestar cambio de tarjeta de nómina en el ayuntamiento

Un malestar general invadió a 4 mil trabajadores del ayuntamiento, por obligarlos a cambiar su tarjeta de nómina de Banorte a Santander, bajo la advertencia que de no hacerlo no cobrarán su quincena.

A través de una denuncia anónima, los quejosos explicaron, que en el caso particular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, sin previo aviso, se les notificó que tenían que presentarse a las oficinas para hacer el trámite de cambio de banco.

Según su escrito de denuncia, les advirtieron que aquel trabajador que no haga este trámite no se le hará el depósito y por consiguiente, no podrá cobrar su quincena.

Se afirmó que, curiosamente, esto ha venido ocurriendo desde la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre, después con la morenista Adela Román Ocampo y ahora con la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Aunque, afirman que desconocen qué interés motiva realizar el cambio de la institución crediticia, no dudan de que sea por la comisión, pero lo que más les molesta es que quienes tengan adeudos con Banorte, tendrán que pagar el 6 por ciento de interés para que pueda absorber su cuenta el nuevo banco, en este caso, Santander.