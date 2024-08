Gastan padres de familia en promedio $8 mil en útiles

A semanas del regreso a clases 2024, miles de madres y padres de familia en Acapulco han comenzado a adquirir todos los útiles escolares para que sus hijas e hijos regresen, aunque adelantan que gastarán más de 8 mil pesos por cada alumno o alumna.

El Sol de Acapulco, consultó con dos madres y un padre de familia, sobre los gastos que han aplicado para la compra de uniformes, mochilas y libros, quienes consideraron que son los más costosos en este próximo regreso a clases.

Lee también: Preparatorianos de la UAGro tendrán ficha automática a licenciaturas

Madre de cuatro hijos

Ella es madre de cuatro hijos, dos concluyeron sus estudios y las dos más continúan en la escuela. Una cursará el tercer año de bachillerato y la otra el quinto año de primaria, sin embargo, adelantó que ha gastado más de cinco mil pesos en su pequeña.

Explicó que en los útiles escolares ha gastado 5 mil pesos, para su hija, que cursará el quinto año en una escuela privada. No es del todo.

Finanzas Reinscripciones escolares, gasto que preocupa a padres de familia

En uniformes gastará 600 pesos, aunque no aclaró, las prendas que tendrá acciones. También, adelantó la inversión de mil pesos por dos partes (zapatos y tenis).

“No debo de quejarme, sé que me quedaré corta con dinero en las próximas semanas, pero es una inversión para mis hijas. No puedo detener este gasto”, aclaró.

Sacarlos adelante sola

Ella es una madre joven, soltera, con dos hijas. Una cursa la secundaria y otra la primaria, quien confesó que gastará por cada una 8 mil pesos, lo cual tenía ya previsto por el aumento de los productos.

“Cuando finalizó el ciclo escolar, dio un respiro de alivio, pero me duró muy poco, si no que tuve ahorrar, para no me llega un tremendo gasto, pero como madre las tengo que sacar adelante”, expresó.

Estado Habrá 15 "puentes" con 190 días de clases en el próximo escolar

Lucía de forma optimista dice que estos gastos son de cada año, que los padres no deben de reprochar, sino que esto es en beneficio de sus hijas.

“Aunque me quedaré sin ningún peso, en las próximas semanas, pero hay que sacar adelante a las hijas”, expresó.

Darle carrera siendo papá soltero

Él es padre soltero, tiene bajo su casa dos hijos. Una hija que ingresará a la Carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) y su otro hijo a la preparatoria.

“Es inevitable no hacerle frente a estos gastos. Me voy a gastar, al menos, unos 30 mil pesos. Esperemos que todo salga bien y lo aprovechen”, expresó.

Antonio Nava, dijo que este regreso a clases debe ser una oportunidad para ellos, que deben aprovechar sus estudios para su futuro.