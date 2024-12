Fuga de agua potable afecta a vecinos de la Sabana

Vecinos del poblado de La Sabana, demandaron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, reparar una tubería que desde hace varios meses se encuentra colapsada en dicho asentamiento humano.

Los inconformes indicaron que el mal estado en el que se encuentra la tubería, está provocando una fuga de agua potable en la calle principal del poblado de La Sabana.

Agustín Valle Flores, presidente del comité de Promejoras de Calles de la Sabana, señaló que debido a la existencia de este escurrimiento de agua potable, algunas familias que viven en calles aledañas al centro de la Sabana, están sufriendo por la falta del suministro.

“Ya son varios meses de la fuga, cuando no hay agua en la tubería no sale el agua, pero cuando se tiene el servicio, es una gran cantidad de agua que se desperdicia, ya se ha reportado el problema a la CAPAMA, pero no hacen nada aún cuando toman el reporte”, señaló.

Dijo que la situación se ha complicado porque el escurrimiento ya invadió toda la calle frente a la iglesia del poblado y del zócalo dos puntos de la Sabana a donde acude un gran número de personas diariamente, por lo que consideró que es urgente que personal de la CAPAMA, inicie trabajos para reparar la tubería por donde sale el agua potable.

El representante de los pobladores de La Sabana, precisó que de manera personal algunos vecinos ya han colocado una barricada con escombro en el lugar donde se ubica la fuga con la finalidad de poder evitar que el agua escurra en toda la calle principal del poblado, sin embargo, esto ha sido insuficiente.

Según el propio director de la CAPAMA, desde el paso del huracán John hace poco más de dos meses a la fecha, el personal de la paramunicipal, ha realizado la reparación de mil 670 fugas de agua en distintas partes de Acapulco.

Dicha cantidad, representa un promedio de 30 a 40 fugas diarias las que se están atendiendo por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco.