Fue "un buen Tianguis" pese ausencia de AMLO, dice Félix Salgado

El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que fue "un buen Tianguis Turístico" la edición número 46 que se realiza en Acapulco a pesar de la ausencia del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en la inauguración.

Entrevistado durante una visita que realizó en el centro de negocios mundo Imperial, Salgado Macedonio consideró que se tuvieron buenas “presencias” en el marco del Tianguis Turístico con la presencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

¿Qué Lectura le da a que no haya venido el presidente a la inauguración?

- A veces viene a veces no viene como en la convención bancaria, no siempre tiene que venir. A mí me parece que la presencia del secretario de gobernación y de la jefa de gobierno es muy buena. Hay muy buenas presencias, jajaja.

Lee también: Recibirá Claudia Sheinbaum estafeta del Tianguis Turístico 2023

Lamentó los bloqueos que se realizaron previo a la inauguración de esta feria turística en la entrada de Acapulco y cuestionó que actualmente estén haciendo más presentes distintas protestas por "distintos temas por una u otra cosa, pero ahí están".

Mencionó que estos temas se deben atender en los distintos órdenes de gobierno, sin embargo señaló que a pesar de estas situaciones el tianguis fue muy bueno.

Indicó que en Acapulco "le echamos todas las ganas para que la gente no venga" por los bloqueos y reconoció que los problemas sociales existen y se deben atender en el ámbito correspondiente. Local Trabajos de inteligencia combatirán delincuencia en la frontera de Guerrero y Oaxaca

Hizo un llamado a arriesgar y diversificar el turismo en la entidad al tiempo de reconocer que "no le fue bien al Acamoto" porque se empató con el Tianguis Turístico.

"Dos cosas como fundador del Acamoto, era para las temporadas bajas, que no hubiera puente, que no hubiera otro evento, era para temporada baja, para apoyar y llenar la economía circulante del puerto, ahorita ellos vienen a beber, a comer, a hospedarse, a echar gasolina pagar caseta...", Dijo.

Señaló que los participantes del Acamoto fueron maltratados y que no fueron tratados con dignidad y confío que no se vayan a ir a otro lado.