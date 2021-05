"Fue un asalto fortuito y no pediré seguridad", dice Ruth Zavaleta

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Zavaleta Salgado, aseguró que no pedirá seguridad personal y consideró que fue un asalto fortuito, el que se registro por la mañana donde personas desconocidas le dieron un cristalizó a su camioneta y se llevaron una maleta con ropa, documentos y su equipo de computo.

En entrevista vía telefónica, Zavaleta Salgado informó que acudió a un restaurante que se ubica sobre la costera Miguel Alemán y frente al hotel Las Hamacas a una entrevista periodística, y cuando salió alrededor de las 11:15 de la mañana se dio cuenta del cristalizó que recibió su unidad. Estado Roban documentos y computadora a Ruth Zavaleta en plena costera Miguel Alemán

“Cuando salí del Restaurante me di cuenta que se habían llevado todo, una maleta con ropa, documentos y equipo de computo. No me parece que fue algo dirigido hacía mi persona, fue algo fortuito y que sucedió por casualidad”.

Comentó que levantará denuncia de los hechos por el delito de robo y señaló que siempre tiene mucho cuidado en dejar estacionada su camioneta pero está vez la dejó sobre la avenida costera Miguel Alemán y lamentablemente fue víctima de asalto.