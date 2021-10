Filtran video del incendio en la discoteca Baby´O

Un video filtrado en redes sociales de la emblemática discoteca Baby´O del puerto de Acapulco, confirmó la denuncia hecha por el propietario del lugar Eduardo Cesarman, donde se muestra la acción perpetrada por tres hombres en el sitio que acabaron con 45 años de glamour.

Con 2 minutos y 20 segundos de duración, las imágenes muestran la forma en que estos sujetos no identificados ingresaron al lugar y luego, con aparente calma utilizan dos bidones con combustible que esparcen en pasillos y la pista.

En tanto, en la parte media superior, un sujeto de camisa blanca mantiene en el piso a una persona, aparentemente el vigilante, a quien al final ayuda a levantarse mientras sus cómplices lo esperan a la salida.

Lee también: Incendio en Baby´O fue provocado, confirma propietario

En parte de los dos minutos y 20 segundos del video, se muestra cómo los sujetos, ambos con gorras, recorren el lugar rociando el líquido y tras su cometido, salen de prisa de la pista de baile.

Después, uno de ellos regresa y en el minuto dos con 2 segundos se observa el fuego que enciende para después lanzarlo a las escaleras que bajan a la pista de baile y salir a toda prisa.

Al momento, cerca de las 8:30 de la noche del 29 de septiembre, el fuego se esparce rápidamente en las alfombras rociadas con combustible y las llamas paulatinamente consumen los sillones, mesas y demás objetos que se encontraban en la discoteca que llevaba más de un año y medio cerrada por la pandemia de Covid.19.

El Baby´O, es un sitio emblemático del puerto de Acapulco, donde artistas de talla internacional, deportistas, políticos y empresarios visitaron antes de la pandemia para disfrutar noches de glamour y fiesta.

Por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el incendio “no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron”.

“Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad, de no pago de piso como coloquialmente se le llama a la extorsión y hay que esperar, también se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 meses cerrada por la pandemia. También llama la atención de que el incendio ocurre no en la parte principal o en el frente, sino en la parte de atrás y en la parte de enfrente es donde están las cámaras, no en la parte de atrás”, dijo.

Reveló que se pidió a los dueños que entregaran los videos y demoraron en entregar la información, por lo que aún no se puede decir cuál es el móvil y pidió esperar el resultado de las investigaciones.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero revisó por segunda ocasión el tema esta mañana y se instruyó agilizar las investigaciones sobre el incendio provocado por tres sujetos en la discoteca.

Cabe mencionar que con el video cae la versión de un presunto corto circuito en el inmueble que causó la conflagración.