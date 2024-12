Feministas acusan a funcionario por presunta violencia de género

Integrantes del Frente Amplio Feminista denunciaron a supervisor de la Secretaría de Finanzas del estado gozar de presuntas influencias ante la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia tras haber violentado a su ex esposa durante años.

En conferencia de prensa Divina Monserrat Narváez Rojas señaló que al presentarse en la Fiscalía de Delitos Sexuales ubicada en la colonia Progreso, le fue complicado iniciar la carpeta de investigación ya que la Ministerio Público no quería que interpusiera su denuncia por “violencia doméstica, sino solo por amenazas”.

“Yo les expliqué que el señor (ex esposo) cada vez que yo recojo a mi hijo me agredía verbalmente, por mensaje, me minimizaba, fue mucho muy difícil, le dije a la señorita del ministerio, que me ayudara que yo ya llevaba años sufriendo violencia y que levantara la carpeta por lo que realmente he vivido”.

Lee también: Llaman feministas a fortalecer los derechos de mujeres en Guerrero

Explicó que ella lleva más de un mes y medio con su proceso, de la de guardia y custodia y violencia de género, sin embargo, este a ha sido muy lento a diferencia del empleado del gobierno estatal quien posterior a la denuncia inició una carpeta de investigación contra ella por supuesta sustracción de menores, y su procedimiento va fluyendo muy rápido, mejor que el de ella.

“Van dos veces que la Fiscalía va a mi casa a buscarme, con la presión de presentarme y conciliar con mi agresor, sabiendo qué hay medidas de protección hacia a mi, insisten en ello”, destacó.

Divina Monserrat quien teme por su vida y la de su hijo, pidió a la Fiscalía del Estado respete el derecho que tiene de vivir libre de violencia, que no la presionen a conciliar con su agresor ya que ese proceso para ella es difícil

Divina Monserrat Narváez Rojas señaló que al presentarse en la Fiscalía de Delitos Sexuales le fue complicado iniciar la carpeta de investigación. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Pido al gobierno estatal que no proteja y respalde a los agresores, que me ayuden a sentir esa seguridad, de vivir ese proceso libre de violencia y respetando las medidas de precaución y solucionar ese tema de la mejor manera. Él, mucho me decía si tú me denuncias yo me voy a enterar antes de que me notifiquen, y esto es abuso de autoridad y políticas, y se siente protegido por ser del equipo del senador Felix”.

Narváez Rojas comentó que el trabajador de la Secretaría de Finanzas desde que se separaron nunca ha dado pensión económica para su hijo de seis años, sino lo contrario, ella daba la mitad del gasto, cuando se llevaba su ex esposo a su hijo. “Yo no recibo ningún peso, yo me sometía a su voluntad y por miedo a su temperamento lo hacía”.

Local Establecen el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

La denunciante recomendó a las personas que acudan a la FGE a iniciar una investigación no acudan solas, ya que supuestamente no es el mismo trato, además de sugerir a las mujeres que son violentadas a no quedarse calladas.

“Recomiendo no ir solos cuando van a levantar una denuncia porque no es el mismo trato, y mucho más cuando desconoces tus derechos, realmente no te asesoran, no te dan ese acompañamiento que dicen, mejor vayan con sus abogados o algún familiar”.

Por su parte, el coordinador del Frente Amplio Feminista Enrique Solano López aseguró que en Guerrero no se tiene el acceso a la justicia para las mujeres, ni respeto a los derechos humanos por parte del estado mexicano.

“La FGE como el Tribunal Superior de Justicia, no están cumpliendo de manera efectiva la tutela judicial de los casos de injusticia contra las mujeres, porque están siendo violentados derechos tan básicos y esencial como el derecho a una pensión de alimentos por parte de hijos menores, como una tutela efectiva cuando hay una agresión física de un ex esposo a una mujer y al momento de las denuncias solo quedan como montañas de oficio”, opinó.