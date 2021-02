Fecanaco pide al gobierno municipal equidad en operativos sanitarios

El Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, pidió a la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, ser “equitativos” en los operativos sanitarios para controlar el cierre de servicio durante este semáforo epidemiológico color rojo.

Señaló que los operativos que realizan las autoridades municipales lamentablemente tienen “consigna” y van dirigidos contra ciertas zonas que sí cumplen con los protocolos, principalmente en negocios ubicados sobre la costera Miguel Alemán. Estado Agradecen organizaciones sociales a Morena por no hacer candidato a gobernador a Amilcar Sandoval

Sin embargo, a los restaurantes bar o bares que se ubican en la zona conurbada y Escénica, “ahí no hay operativos, no se tocan y no hay restricciones”.

Consideró que los operativos de verificación de horario pareciera que traen “nombre y apellidos” y no son parejos.

En ese sentido, hizo un llamado a la alcaldesa para que verifique que sus operativos sean parejos, “todos coludos o todos rabones no puede haber operativos de primera, de segunda y de tercera”.

“Pareciera que nada más a ciertos empresarios se les aplica todo el peso de la ley y no debe de ser así, el llamado lo hago muy respetuoso a la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, para que verifique que sus operativos no tengan dirección, no tengan nombre, pareciera que los operativos del Ayuntamiento traen nombres y apellido y eso lacera la credibilidad de este gobierno”, precisó.

Dijo que los contagios están creciendo en Acapulco y no se revisa otra zona más que la Costera. “Vamos a estar denunciando esos operativos que van dirigidos a ciertos nombres y apellidos, eso se lo podemos demostrar con las actas que los operativos van dirigidos, que revise y se va a dar cuenta (la alcaldesa Adela Román) que hay otras zonas y otras áreas que no se verifican como sólo se hace en la zona turística”, insistió.

Hizo un llamado a la “equidad” a que todos sean responsables y no nada más una área.

Por otra parte, el líder de los empresarios en Guerrero dijo que debido al semáforo epidemiológico color rojo ya se tienen 48 empresas emblemáticas que han cerrando y que están ubicadas en la costera Miguel Alemán.

Además de que desde que inició la pandemia por Covid-19, en Acapulco 28 mil empleos se han perdido.

Lamentó que debido a la falta de ventas, cambios de semáforos epidemiológicos y restricciones de horarios, negocios como restaurantes -bar y bares que están en la zona turística están cerrando porque ya no obtienen ingresos para pagar la renta.

“Ya los dueños de los locales le pidieron a la gran mayoría que los entreguen porque deben las rentas y el tema de la recuperación económica va para largo”.

Consideró que la vida nocturna de Acapulco tiene tendencia a desaparecer este año, debido a que los altos costos de la renta está obligando al empresario a cerrar.