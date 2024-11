Familias desalojadas del Infonavit continúan en la incertidumbre

Desde hace más de un mes que fueron desalojados de sus departamentos por el colapso de un muro de contención a consecuencia del huracán John, vecinos del Infonavit Alta Progreso, aseguran vivir en una total incertidumbre por desconocer si seguirán o no con su propiedad.

Salvador Estrada uno de los desalojados de su vivienda ubicada en uno de los seis edificios afectados por el colapso del muro de mampostería, indicó que son más de 300 las personas que forman las 70 familias, que en estos momentos siguen viviendo fuera de sus departamentos desde el paso de John.

Dijo que solo tienen un dictamen que les entregaron el pasado viernes y que elementos de Protección Civil, lo realizaron con una inspección ocular sin haber procedido a un estudio técnico.

“Estamos viviendo en una total incertidumbre, no sabemos si en algún momento podremos regresar a nuestros departamentos, solo nos han dicho que es una zona de peligro después de que el muro de piedra colapso durante el paso del huracán, pero esto no es suficiente para nosotros, porque es nuestro patrimonio de toda una vida, requerimos un dictamen técnico pero realizado bajo todos los estudios requeridos, y no solo un documento hecho con una inspección ocular”, señaló.

Dijo que a más de un mes de haber sido evacuados de los edificios en la etapa quita del Infonavit Alta Progreso, por el tema del colapso hasta este pasado viernes primero de noviembre, personal de Protección Civil municipal, acudió a colocar sellos de riesgo en las puertas de cada uno de los departamentos de los edificios del 59 al 65.

Protección Civil colocó grandes lonas para evitar que se siga registrando corrientes de agua que pudieran seguir reblandeciendo el cerro. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Salvador Estrada, manifestó que ya se están realizando algunos trabajos pero por una empresa externa al municipio y al estado, pero esto no es garantía para determinar la situación en la que se encuentran los seis edificios de la Quinta Etapa del Infonavit Alta Progreso.

Manifestó que desde que salieron de sus departamentos, no han regresado pese a que en todos aún están las pertenencias de cada una de las familias.

Abundó que si es necesario tener un dictamen exacto de la situación, porque de lo contrario podrían perder sus propiedades que por 30 años estuvieron pagando.

Al colapso del muro de unos 30 metros de largo de la Quinta Etapa, su sumó el deslave de un cerro en la etapa Cuatro del Infonavit Alta Progreso donde también fueron colocadas lonas por parte de personal de Protección Civil municipal.