Familiares de taxista exigen justicia e indemnización

Familiares y compañeros taxistas de Noé Manrique, quien murió el pasado 29 de Enero tras haber sido impactado su vehículo del transporte público por un particular, bloquearon la costera a la altura del asta bandera para exigir a la autoridad, que la responsable, la doctora Kenia Villanueva de una indemnización como lo marca la ley.

Con globos blancos y con pancartas en mano exigiendo justicia para Noé, los familiares bloquearon de manera intermitente y posteriormente marcharon rumbo al Ayuntamiento y dentro de sus exigencias también pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado para que la responsable del accidente pague por los daños.

El 28 de Febrero, la doctora Kenia Villanueva provocó un accidente al impactarse con un taxi colectivo de la ruta Renacimiento cerca de la colonia los Lirios, donde murió Noé Manrique chofer del auto de transporte.

Tras los hechos, la mujer se dio a la fuga, pero en el vehículo del siniestro dejó su credencial, y posteriormente la seguradora buscó a los deudos para el proceso correspondiente y exigen que sea apegado a derecho.

En entrevista con uno de los familiares del taxista, Francisco Flores argumentó que este miércoles hubo una audiencia pero la persona que presuntamente provocó el accidente Kenya Elizabeth Villanueva Bibiano, no se presentó, situación que provocó se cancelara para otro día.

"La persona que provocó el accidente no se presentó y eso indica que no hay ninguna actitud de no querer responder, solamente mandó a su abogada de la aseguradora y la abogada solamente dio una cifra", comentó.

Los familiares solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), atraer al caso a judicialización para que continúe el proceso, pues aseguran se ha detenido demasiado.