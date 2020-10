Familiares de mujer desaparecida demandan apoyo de las autoridades

Familiares de la señora Norma Patricia Alarcón Delgado, quien desapareció en Acapulco el pasado lunes, protestaron en la zona del Asta Bandera, para exigir su aparición con vida y solicitaron a quienes se la llevaron que no le hagan daño para que pueda regresar sana y salva con sus hijos.

Desde las 12 del día, los familiares llegaron a esta zona ubicada frente al Parque Papagayo y con pancartas en mano bloquearon de manera intermitente la Costera para pedir apoyo a las autoridades y su familiar sea liberada lo antes posible. Policiaca Activan Protocolo Alba por desaparición de dos mujeres en Acapulco y Cocula

El hijo de la trabajadora jubilada del seguro social, Manuel Iván García Alarcón, exigió a las personas que se llevaron a su mamá a qué se la devuelvan, que no le hagan daño, porque lo único que les interesa es que respeten su vida porque es una mujer de bien que no le ha hecho daño a nadie.

"A quienes nos están causando esto, no les tengo rencor, solo quiero a mi madre de vuelta, se los estoy pidiendo del alma, porque se siente horrible cuando pierdes a tu madre, cuando no la vez, cuando no la tienes cerca, se los pido de corazón", expresó entre llanto.

Asimismo, los inconformes, pidieron a la Fiscalía General del Estado avanzar en las investigaciones y ayudarles a localizar con vida a la señora Norma Patricia de 52 años de edad, porque cada hora que pasa es una eternidad para sus familiares.

Cabe mencionar que, la víctima desapareció el pasado lunes cuando se trasladaba en su camioneta particular sobre Costera Vieja, después de ahí ya no volvió a comunicarse con sus familiares, por lo que pudieron también los videos de las cámaras de seguridad para saber quiénes se la llevaron.