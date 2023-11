Familiares de desaparecidos piden a la Marina que siga la búsqueda

Familiares y amigos de los marinos desaparecidos tras el paso del huracán Otis, protestaron al exterior de las instalaciones de la Décimo Segunda Región Naval con sede en Acapulco, para exigir a las autoridades ampliar y agilizar la búsqueda por mar y tierra de sus parientes.

Con pancartas en mano, llegaron antes de las 08:00 de la mañana decenas de personas que se plantaron al exterior de dichas instalaciones y reclamaron la poca empatía de las autoridades.

Susana Ramos esposa del marino Rubén Torres Campos de la embarcación Sereno dijo que son 26 familias que se sienten utilizados y burlados por las autoridades ya que el pasado jueves bloquearon la zona turística para ser escuchados y se retiraron con la promesa de ser atendidos al día siguiente en una mesa de diálogo, fecha que fue cancelada y hasta el momento no se ha sostenido.

“Somos burla del gobierno, no se porqué no están interesados en buscar a nuestros desaparecidos, no estamos pidiendo nada imposible pero ellos no quieren ayudarnos, las búsquedas que ellos hacen solo es un paseo por el litoral, no es una búsqueda concreta, nos interesa encontrar el cuerpo de nuestros familiares”.

#Acapulco |🛑Por enésima vez familiares y amigos de los marinos desaparecidos tras el huracán Otis, se manifestaron en las inmediaciones de la doceava región naval para exigir a las autoridades los busquen por mar y tierra😮

📹Vídeo: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco pic.twitter.com/78rfs3BmV0 — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) November 27, 2023

Los manifestantes amagaron con bloquear todo el día la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la Base Naval, hasta ver una respuesta favorable.

Solicitaron que las búsquedas sean concretas, con buzos preparados y que puedan ir mucho más abajo así como más afuera del litoral, por mar y aire.

“No se culpa al gobierno solo se les hace un grito desesperado de ayuda, cuando vino el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvimos de manera pacífica esperándolo que saliera pero se fue en helicóptero, para no ver la realidad de lo que es Acapulco, yo no sé si Abelina, Evelyn o incluso él quieren tapar cifras que digan que solo fueron 50, no es cierto si de embarcaciones fueron 200 y mínimo había de dos a tres personas en cada una”, destacó Susana.

Distante la protesta los inconformes pasaron lista a cada uno de los desaparecidos y gritaron consignas contra los gobiernos así como “Acapulco escucha a tus marinos no los están buscando queremos que los busquen”.