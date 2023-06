Faltan 70 mdp para cubrir costo total del nuevo mercado

La presidenta Abelina López Rodríguez reconoció que hay voluntad del gobierno del estado en el tema del Mercado Central, sin embargo, dijo que hacen falta 70 millones de pesos para cubrir en su totalidad el costo de la construcción de la nave mayor que fue consumida en su totalidad por el incendio ocurrido el pasado lunes cinco de junio.

En entrevista luego de haber encabezado la entrega de unas 500 despensas a los locatarios afectados por el incendio, la alcaldesa dijo que su gobierno ya destinó un total de 70 millones de pesos, 50 para iniciar con la primera etapa de la nave mayor donde se calcinaron más de 375 locales, y 20 millones más para el arco techo en la nave de sombrillas.

Además de los locales que se están haciendo con estructuras metálicas donde de manera provincial se instalarán los más de 300 comerciantes de la nave mayor en el estacionamiento del Mercado Central ubicado sobre la calle Dos de Agosto.

López Rodríguez escuchó las demandas de los comerciantes./ Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

“La construcción de la nave mayor tiene un costo de 120 millones de pesos, estamos en la búsqueda de la otra parte que falta 70 millones de pesos, yo he dicho bienvenido el apoyo, la inversión, si el gobierno del estado quiere apoyar, bienvenida la ayuda, hacen falta 70 millones de pesos para el total de la obra”, precisó la primera edil de la ciudad ante los medios de comunicación y los locatarios que recibieron una despensa.

Nuevamente, dijo que los comerciantes no están solos y que hay mucha gente que quiere sumarse a la ayuda, por lo que se comprometió a que en los próximos días los invitará para que acudan al mercado central para que se den cuentan de lo que se requiere luego del daño que provocó el incendio en la nave mayor.

López Rodríguez, dijo que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública con la que habló este lunes, hizo la solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cantidad de los recursos económicos que hacen falta para la construcción del Mercado Central, pero dejó en claro que no puede esperar hasta que digan que habrá recursos porque para esto podrían pasar cinco o seis meses y la situación en Acapulco se convertiría en un caos.

Local En una semana Iniciará demolición de loza del Mercado Central

Expresó que, como presidenta, no puede permitir que esta situación del Mercado Central la rebase, por lo que su actuar fue rápido para que vean que no es juego o que no es rollo ante la desconfianza que se tiene en los gobiernos, “lo que hicimos es demostrarles que nosotros no somos iguales y hemos podido transitar con los comerciantes afectados”.

Precisó que el Mercado Central es un tema prioritario en estos momentos luego del incendio, por lo que con o sin ayuda su gobierno, terminará la obra en beneficio de los casi 600 locatarios.

Por otro lado, al referirse al tema del nuevo hospital del ISSSTE, la presidenta manifestó que este es un tema que no le corresponde decirlo a ella, sino a la Federación quien tendrá que hacer el anuncio.