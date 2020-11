Falso que haya procedimiento contra policía que golpeó a turista: Leticia Castro

La sindica de gobernación y seguridad Leticia Castro Ortiz, desmintió que exista un procedimiento en contra del policía preventivo que agredió a turistas en la costera el pasado tres de noviembre.

Aseguró, que a la comisión de honor y justicia que preside en el cabildo de Acapulco, no se ha emitido ningún expediente por parte del encargado de despacho de la Secretaria de Seguridad Pública Miguel Ángel Vargas Miranda, en contra del elemento de nombre Leonardo Zacatula quien aparece en el vídeo cuando agrede a los dos turistas entre estos una mujer. Policiaca En altercado, policía agrede a mujer y a hombre que lo grababa

La agresión por parte del policía preventivo urbano, se registró el pasado día tres de noviembre en la costera Miguel Alemán a la altura del edificio de Oceánic 2000.

"Hasta la fecha, no me han informado nada, sólo círculo un vídeo en redes sociales donde el encargado de despacho de la Secretaria de Seguridad Pública, asegura que el caso ya está resuelto y en la comisión de honor y justicia, cuando en está no se tiene ningún expediente para determinar el procedimiento en contra del elemento que es señalado de la agresión a los dos turistas", reafirmó la sindica Leticia Castro Ortiz.

Dijo que con estas acciones, se está demostrando que sigue existiendo incapacidad por parte de los elementos de seguridad para atender asuntos de está naturaleza, de nada ha servicio la capacitación que tiene un costo muy elevado de siete mil 500 pesos por hora a quienes imparten los cursos.