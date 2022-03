Exigen panistas justicia por asesinato de Juan Carlos Brito Morán

Dirigentes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN), condenaron el asesinato de Juan Carlos Brito Morán, y exigieron a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda y a la fiscal de Guerrero, que este artero crimen ocurrido la mañana de este lunes en plena costera Miguel Alemán, no quede impune.

En conferencia de prensa en las instalaciones del comité municipal del PAN, el dirigente de este instituto político en Acapulco, Jorge Elias Catalán Ávila, dijo que el asesinato de Juan Carlos Brito Moran, es consecuencia de la violencia que se vive todos los días en Guerrero y Acapulco.

"No podemos seguir en esta misma situación de violencia en Acapulco, esta rueda de prensa es para alzar la voz y exigir que este caso no quede impune al igual que otros asesinatos que se han registrado en contra de pianistas como la Janelle Millán asesinada en el mes de enero en la ciudad de Taxco y que hasta el momento no se ha tenido una respuesta de este caso que consideramos como un feminicidio".

Los panistas, manifestaron que las autoridades al igual de la Fiscalía del estado, le apuestan al olvido de los casos que ocurren en la entidad y en Acapulco, muestra se esto, son todos los acontecimientos que no han sido resueltos.

Recalcaron su exigencia de que este asesinato de quien también fuera el coordinador de enlace del PAN en Acapulco, no quede impune, y que se llegue hasta las últimas consecuencias para aplicar la ley a quienes resulten responsables.

Lamentaron que las autoridades informen que la violencia sea menor en el estado, cuando Guerrero se ubica en el lugar número nueve a nivel nacional con índices delictivos.

Refirieron que del 100 por ciento de homicidios registrados en Guerrero en el 2021, el 40 por ciento de estos, ocurrieron en el puerto de Acapulco, donde se tiene presencia de miles de elementos policíacos.