Exigen concluir rehabilitación del ayuntamiento de Acapulco

Ante un retraso de más de tres meses en los trabajos de rehabilitación de las salas de regidores del ayuntamiento de Acapulco, el regidor Genaro Vázquez Flores demandó la destitución de la directora de Obras Públicas por incurrir en faltas en el proyecto de la obra.

Durante un recorrido por las instalaciones del ayuntamiento del Parque Papagayo, el edil pidió que la obra concluya el próximo 30 de junio, con la finalidad de hacer uso de las instalaciones.

“Ya está la temporada de lluvias, y no se puede seguir trabajando en las condiciones en las sienestamos, no se puede atender a las personas adecuadamente en las carpas que están instaladas en la explanada, yo me meteré a la sala de regidores, el 30 de junio este o no concluido el trabajo”, expresó Vázquez Flore.

Pidió que, ante la irregularidad y el atraso de los trabajos en las 20 regidurias, la directora de Obras Públicas renuncie a su cargo.

Para los trabajos de rehabilitación de las áreas afectadas en el ayuntamiento por el pasado huracán Otis fue aprobado un presupuesto superior a un millón y medio de pesos.

A inicios del pasado mes de marzo se dio inicio a los trabajos de construcción de las 20 regidurias, y el área administrativa, que también fue afectada por el fenómeno meteorológico de octubre de 2023.