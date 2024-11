Exigen campesinos de Bienes Comunales apoyos para el campo

Campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, exigieron a las autoridades del ayuntamiento de Acapulco, poner en marcha programas sociales que ayuden a mitigar la pobreza extrema y las necesidades que les dejó a su paso el huracán John.

Al acudir al ayuntamiento alrededor de 35 campesinos, encabezados por el presidente de Bienes Comunales y autoridades municipales de las comunidades Efraín Dorantes Vélez, indicaron que el campo de Acapulco está viviendo una tremenda crisis debido a las afectaciones que les dejo el huracán, y a estos se suma la falta de apoyos por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Lea también: Marina lleva despensas y apoyo a damnificados por John

Efraín Dorantes Vélez, manifestó que son miles las familias campesinas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec las que están sufriendo las consecuencias a más de un mes del paso del fenómeno natural, “Estamos en malas condiciones, no tenemos nada no hay cosecha todo se perdió, no tenemos trabajo ni tampoco apoyos por parte del gobierno estamos olvidados los campesinos”.

Los campesinos, fueron atendidos por el director de gobernación municipal Ramón Montiel Mejía, a quien le expusieron cada una de las demandas desde el rastreo de caminos, el equipamiento rural que desde hace dos años no se tiene en la zona rural, así como la pavimentación de tramos de carreteras, alambres de púas, así como programas sociales.

A estas demandas, los campesinos también exigieron la inversión de recursos económicos para realizar obras de suministro de agua potable para las comunidades de Amatillo, de la Concepción, Cacahuatepec, Las Parotas entre otras más que también sufren de falta del vital líquido.

Estado SADER entrega fertilizante gratuito a 334 mil 068 productores de Guerrero

Expresaron que desde el paso del huracán la situación se ha complicada y pese a las constantes demandas que han realizado a las autoridades, ninguna de las necesidades que tienen se ha atendido.

“Tenemos muchas necesidades, pero ahora con el huracán, estas se volvieron más complicadas porque perdimos todo, desde las casas hasta las cosechas que ya teníamos consideradas para este año sobre todo de maíz, requerimos de la ayuda de las autoridades de gobierno, o de lo contrario las comunidades rurales de Acapulco, seguirán en un último total”, señaló Efraín Dorantes Vélez.

Dijo que son miles de familias que habitan en por lo menos unas 45 comunidades de los Bienes Comunales, las que están viviendo en un pobreza extrema por la falta de apoyos del gobierno.