Exigen aplicación de Ley de Bienestar Animal

Ambientalistas y ciudadanos acapulqueños, protestaron en la avenida costera Miguel Alemán, para exigir la aplicación de la Ley de Bienestar Animal y con ello se sustituyan los caballos que tiran de las calandrias.

Minutos después de las 15:00 horas de este jueves, un grupo de habitantes pertenecientes a la Unión Animalista de Acapulco, Héroes de Patitas Callejeras, Adorables Adoptantes Acapulco, entre otras asociaciones civiles, se dieron cita en el Asta Bandera para buscar presionar a la autoridad a que haga su trabajo en materia de protección animal.

La integrante del movimiento, Ángeles López, aseguró que es lamentable que después de años de que se aprobó la mencionada ley, hasta el momento los caballos continúen trabajando en el pavimento para dar un servicio turístico.

“Queremos que los caballos ya no estén circulando en el pavimento, está prohibido por ley y no pasa nada”, criticó, al asegurar que hasta el momento no han sabido si ya se adquirieron las motocicletas para la sustitución.

Los manifestantes se colocaron sobre las aceras de la costera, por lo que no interrumpieron la circulación de los vehículos sobre la principal arteria turística.