Exigen a la Marina agilizar la búsqueda de los seis pescadores desaparecidos

Integrantes del Comité de Buceadores y Pescadores Independientes del Estado de Guerrero se manifestaron a las afueras de la Octava Región Naval para exigirle a la Marina que agilice la búsqueda de los seis pescadores que desde la noche del pasado miércoles se encuentran desaparecidos en alta mar.

Acusaron que la Marina no está realizando una verdadera búsqueda y señalaron que las dos embarcaciones localizadas no fue por esta institución, sino por los propios pescadores que de manera independiente están saliendo a buscar a los seis pescadores.

Pidieron el ingreso a las instalaciones de la Base Naval para hacer entrega de un oficio al Almirante Julio César Pescina Ávila, en el que se le pide que la búsqueda por la Marina sea unas 50 millas tanto por mar y aire.

"Que no digan que están haciendo su trabajo, porque no es así, que no vayan sólo a Pie de la Cuesta en las embarcaciones y se tomen la foto, porque no están saliendo mar adentro para localizar a los seis pescadores desaparecidos", indicaron.

Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Agregaron que de manera independiente seguirán ellos realizando la búsqueda y esperan que la Marina realice lo mismo, o de lo contrario advirtieron que cerrarán la Octava Región Naval, así como la costera Miguel Alemán en su totalidad.

El presidente de la federación, Oscar Fausto Samayoa, recalcó que la Marina no fue la que encontró las dos embarcaciones de las cuales salieron a la pesca de pez vela los pescadores.

Abundó que quieren que un alto mando de la Marina se comprometa con los familiares a la búsqueda real de los pescadores desaparecidos.