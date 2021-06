Exige empresario pago de 10 mdp a Leonel Galindo ex director de la CAPAMA

El empresario Armando Román Lima, propietario de la constructora "Roca", de la ciudad de Morelos, señaló que los diez millones de pesos, los prestó de manera directa al ex director de la CAPAMA para los pagos de los aguinaldos de los trabajadores en diciembre del 2019.

"El préstamo, fue director, se firmó un documento con el entonces director Leonel Galindo González, van diciembre del 2019, y se específica claramente un pago de un 10 por ciento mensual de intereses, hasta la fecha, no se ha cubierto nada de la deuda", expresó.

En entrevista minutos después de que el ex director de la CAPAMA, Leonel Galindo González, diera una conferencia de prensa en la que explicó la entrega de un bono de productividad a ex empresarios de la paramunicipal, el empresario de la construcción dijo que iniciará procedimientos legales en contra del ex funcionario de la CAPAMA.

Román Lima, manifestó que el ex director de la CAPAMA, acudió hasta la ciudad de Morelos para solicitarle el préstamo de los diez millones de pesos.

Además del recurso con el 10 por ciento de intereses, se hizo un compromiso con el ex titular de la CAPAMA, de que se le asignarían algunas obras en la ciudad de agua potable, cosa que tampoco se cumplió.