Exige comunidad LGBT juicio político a diputado federal

Inregrantes del Frente Único de Diversidad Sexual (Frudiversas), piden juicio político para el diputado federal Gabriel Ricardo Quadri De La Torre así como también se disculpe públicamente con toda la comunidad transexual tras haber declarado en un programa de televisión ataques de odio contra las personas trans en México.

En el debate se habló sobre la agenda trans en la Cámara de Diputados y el panista señaló que a él no le molestaba la diferencia, y que estaba a favor de la diversidad, no obstante dijo que no concuerda con que se trate de imponer una ideología trans en la sociedad mexicana, ya que los adolescentes son influenciados por personas transexuales.

“Un adolescente, un puberto, es influenciado por activistas trans y por la ideología trans, que piensa que por una crisis existencial pasajera, como la tienen todos los adolescentes tiene que poner en duda su sexualidad, entonces entra en procesos de transición y le imponen represores de pubertad, le imponen tratamientos hormonales y lo inducen a la emasculación", dijo el panista.

La presidenta de Frudiversas A. C. Alejandra Gasca Luna lamentó las declaraciones del diputado, destacando que lacera sus derechos, “pone en riesgo nuestra integridad física ya que a través de esos discursos de odio incita ala violencia hacia nuestras personas”.

“Pedimos que se disculpe y asimismo que se le haga un juicio político en su contra por provocar violencia hacía la población mexicana, hacía los ciudadanos, de algún modo u otro le hemos dado la confianza para que nos represente no para que nos lastime”, destacó Gasca Luna.

Así también exigieron a la dirigencia estatal del PAN Guerrero, exponer su postura en el tema “dicen apoyar a la diversidad sexual pero a través de este diputado federal se está viendo todo lo contrario según son un partido conservador pero son de doble discurso”.

Agregó que siguen en pie de lucha en el estado, para que las iniciativas que se les han negado a la población transexual, como la ley de entidad de género “pronto sea una realidad, exhortamos a nuestros diputados y aún más al diputado que ganó la curul por el voto LGBT en Guerrero, el diputado Jacinto González Varona, cumpla con su encomienda de defender nuestro derechos”.

“Que la identidad de género sea una realidad en nuestro estado no más discriminación, no más transfobia, no más crímenes de odio queremos en verdad un gobierno plural de inclusión y de respeto ”finalizó.