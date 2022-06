Exige Abelina a empresarios de bares que paguen impuestos

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez exigió a empresarios de la vida nocturna que paguen sus licencias de funcionamiento pues se ha detectado que muchos giros rojos operan en la clandestinidad y no quieren pagar.

Les reprocho que así como exigen seguridad para sus negocios deben de tener honestidad en el pago de sus impuestos para dotar de equipo a los cuerpos de seguridad.

“Ahorita que estamos desarrollando el operativo bares, un gran número de bares no tienen licencia y no están pagando, es hora de que paguen, me exigen seguridad, me exigen luminaria, transparencia de aquí y honestidad también de allá”, precisó.

Dijo que no puede un gobierno atender a una población que exige y no paga y reiteró que durante los operativos contra bares se han detenido que varios están operando sin autorización oficial. “Tenemos que empezar a pagar, yo no vengo a robarles”.

Insistió que al gobierno siempre le exigen todo y más cuando se trata de seguridad pero también se requiere de esa corresponsabilidad donde ciudadanos, empresarios y gobierno y cada quien contribuya con sus impuestos.

Recordó que a los empresarios de la vida nocturna se le dio siete meses de oportunidad para que pagaran sus impuestos, entendiendo que venían de un proceso de pérdidas económicas por la Pandemia por Covid-19.

“Se le dio siete meses para que pudieran regularizarse y nos paguen, por lo tanto vamos a continuar en estos días que quien no paguen vamos hacer lo que nos corresponde porque nos exigen seguridad y que los módulos no están pero tengo que recabar recurso”, precisó.

Se verifica la licencia de funcionamiento y toda la documentación de los establecimientos. / Foto: Cortesía | @AcapulcoGob

Por otra parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López anunció que este martes acudirá a la Ciudad de México con el secretario de gobernación para pedir que les haga entrega de las camionetas para la Secretaría de Seguridad Pública o “lo que se prometió a eso voy o a eso vamos”.

Comentó que a pesar de la austeridad se compraron once camionetas y se han entregado dos a la Secretaría de Seguridad Pública y en breve se entregarán siete más.

En cuanto a la certificación de policías, el secretario de seguridad publica del municipio, Maximiliano Serrano Pérez señaló que 330 elementos cumple con esta profesionalización y 160 policías más está en trámite.

Confío que en dos años se tendrá el 80 por ciento de policías certificados y tienen tiempo de vida de dos años la capacitación es constante.