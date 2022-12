Exhorta el arzobispo de Acapulco a formar parte de grupos de voluntariado

En el marco de la celebración del “Día Internacional del Voluntariado” que se conmemora el 5 de diciembre el arzobispo de Acapulco Leopoldo González González hizo un llamado a la sociedad a ser “voluntarios” ante las necesidades de las personas.

Durante su mensaje dominical a través de la página oficial de la arquidiócesis de Acapulco, reconoció a todas aquellas personas que en emergencias se hacen presentes para auxiliar y salvar vidas, y en los momentos de necesidad, grande o pequeña, apoyan a quienes necesitan su ayuda para superar una situación apremiante.

“El voluntariado, nos dice el Papa Francisco, es el esfuerzo de salir a ayudar a los demás. No hay voluntariado de escritorio y no hay voluntariado televisivo, no. El voluntariado es siempre extrovertido, a corazón abierto, con la mano extendida, con las piernas listas para partir. Salir al encuentro y salir a dar”.

Dijo que esas experiencias de voluntariado ayudan a superar la cultura de confrontación en la que nos encontramos inmersos y que tanto nos ha enfadado y dividido como sociedad.

Por otro lado, ante el incremento de casos positivos de Covid-19, en Guerrero, monseñor llamó a la población a atender las indicaciones que emite la Secretaría de Salud del Estado.

“Para prevenir el contagio debemos continuar el uso de cubreboca al interior de las escuelas, hospitales, farmacias, transporte público, central de autobuses, aeropuertos, iglesias y centros de culto. El cuidado de cada uno disminuya el riesgo de todos”, concluyó.