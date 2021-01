Evodio, listo para el proceso interno por la candidatura

Tras reiterar su confianza que el proceso interno sea transparente en la definición del candidato de unidad, el precandidato a la gubernatura del estado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evodio Velázquez Aguirre, se declaró listo para medirse con el priista Mario Moreno Arcos.

En conferencia de prensa, explicó que, esta alianza del PRI-PRD, es extraordinaria porque se cristaliza en tiempos extraordinarios y tienen todo para salir triunfantes en las elecciones del 6 de junio. Estado Confía Moreno Arcos en "salir triunfante en retos por delante"

Además, mientras allá se están desgarrando las vestiduras, referencia a Morena, en el caso concreto del PRD, se trabaja en sumar y fortalecerse, trabajando en presentar propuestas para tener certeza en el triunfo en el proceso electoral.

El ex alcalde de Acapulco, Velázquez Aguirre, no obstante, atajó que en el supuesto de que se intente una imposición, no lo van a permitir y aseguró que esta listo para ir solo.

Por lo que reiteró su confianza que este proceso interno sea transparente y que sea totalmente transparente, para llegar con un candidato fuerte y competitivo.