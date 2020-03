Estamos en primera etapa de Covid-19: SSa municipal

La directora de salud en Acapulco, Elizabeth García Torres, afirmó que a nivel nacional, ya se encuentra en la primera etapa de esta infección que se trasmite por la vía aérea, debido a que todos los casos confirmados en México son importados.

En conferencia de prensa, en la sala de cabildo del ayuntamiento del parque papagayo, la titular de salud en el municipio, confirmó que en Guerrero, hay siete casos sospechosos, de estos seis en Acapulco, los cuales están en aislamiento en un hotel de la ciudad, tres de estos presentan infección leve, tres más son sintomáticos.

García Torres, pidió a los acapulqueños cumplir con cada una de las medidas sanitarias que la secretaría de salud federal ha estado dando a conocer para evitar el contagio del Coronavirus, como el lavado de manos constantemente con agua y jabón, el uso de gel con un 70 por ciento alcohol, no escupir en el piso, no estar en lugares concurridos, toser y estornudar con un pañuelo desechable, o cubriéndose con la parte del codo, debido a que el virus sobrevive en el ambiente por algunos minutos, tiempo en el que infecta a alguna persona.

La titular de salud en el municipio, Los síntomas principales de esta virosis, es fiebre, toz con características de no tener flema, estornudo, dolor muscular, cansancio y el más grave la dificultad para respirar, agrego que el 80 por ciento de la población va a cursar con una enfermedad leve toz, estornudos, el 15 por ciento de estos requerirán hospitalización, y el cinco por ciento del total son los que van a evolucionar a una etapa grave y que requerirán el manejo de una unidad de cuidados intensivos.

"Este cinco por ciento, que se va a complicar, son debido a que tienen alguna enfermedad grave, sobre todo en personal adultas mayores, cada día las condiciones en cuanto a casos confirmados, cambia, el pasado 13 de este mes, había reportados 26 casos confirmados por laboratorio en el país, y el día 14 de marzo, ya se tenían 41 casos distribuidos en 31 estados de la República, esto es dinámico, no es estático, esto es continuo el virus del Covid-19.

Los síntomas principales de esta virosis, es fiebre, toz con características de no tener flema, estornudo, dolor muscular, cansancio y el más grave la dificultad para respirar, y agrego que se está trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud federal y estatal, y agrego que a aquellos que presentan un síntoma, se re practican dos pruebas la primera de estas es un exudado nasal y la segunda es un bucofaríngea, estas, no solo determinan el coronavirus, sino también la influenza y algunos virus más.

La secretaria de salud federal, tomo la decisión de implementar la medida de contención mover el periodo vacacional, “no es que se adelanten las vacaciones, es una medida de seguridad epidemiológica mantener a los niños en las casas ye vitar así el posible riesgo, además de no realizar viajes al extranjero que no sean esenciales, no llevar a cabo actividades que congreguen a más de cinco mil personas.