Zócalo de Chilpancingo, rehén de vendedores ambulantes ilegales

El 80 por ciento de los 180 ambulantes que invaden la plaza cívica de Chilpancingo son de una misma organización, que se encuentra enquistada desde hace muchos años y son manejados por un solo líder, confirmó la directora de Gobernación del municipio, Janet Laura Gil, quien dijo que ello ha complicado la posibilidad de poner orden ante este problema.

La funcionaria la semana pasada retiró un puesto que recientemente se había colocado y al que en más de tres ocasiones acudieron para notificarle que no podía estar en ese lugar, además de que no tenía ningún documento con el que hubiera siquiera solicitado permiso para instalarse.

Por si fuera poco, el espacio se estaba ocupando con un puesto enorme para el tamaño de lo que utilizan otros ambulantes, y cuando acudimos a pedirle que se pusiera en orden y presentara los requisitos para poder utilizar la vía pública respondió que no lo haría porque a ella “el maestro” la puso, refiriéndose así al líder de su organización, explicó Janet Laura Gil.

La funcionaria municipal y los agentes de Gobernación decidieron retirar el puesto y dejarlo en custodia del municipio para que la propietaria se presente a solicitar su devolución y cumpla con los ordenamientos legales, como el presentar una solicitud para el uso de la vía pública, también una carta de pobreza, comprobar que no tiene negocios en otro sitio de la ciudad, entre otros, sin embargo expresó que por señalamientos de otros vendedores saben que no puede cumplir, porque no es una persona de escasos recursos y si tiene negocios en otra parte de la ciudad.

La directora de Gobernación indicó que en caso de que indicó que se presente a reclamar el puesto ambulante se le entregaría sin problema, pero no podrá instalarlo en la plaza cívica.

En otro tema, la funcionaria explicó que, en los próximos días, 14 comerciantes instalados sobre lo que es la calle Morelos tiene que ser retirados debido a un amparo que ganó el Banco Nacional de México que demanda libertad para estén libres sus accesos, además de la vista de su instalación.

Estos 14 comerciantes también son de la misma organización de la que se retiró el puesto que estaba completamente ilegal, sin embargo no tiene nada que ver un caso con otro porque los 14 son parte de un proceso legal que ha ganado el banco y que se tiene que acatar.

Centro Histórico

A pregunta de directa del reportero de El Sol de Acapulco, la directora confirmó que existe un decreto por el que se declara Centro Histórico de Chilpancingo la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, por lo que estos 180 comerciantes no deberían tener permiso para instalarse en la plaza.

Además los locales también deben alinearse al interior de los espacios comerciales y no invadir con su mercancía.