Youtuber presentó queja ante la CDHEG contra Policías Viales de Acapulco

El Youtuber y promotor de destinos turísticos, Christian Misael Muñoz Nava, presentó formalmente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero en contra de elementos de la policía vial del puerto de Acapulco quienes lo detuvieron, amenazaron, y obligaron a borrar videograbaciones que realizó en la costera de ese destino de playa.

El 23 de marzo el promotor turístico viajó al puerto de Acapulco como parte de sus actividades normales que realiza en el canal “Devora Mundos” y al recorrer la costera le atrajo ver una motocicleta de la policía vial, que sin ninguna malicia buscó dejar registrado el vehículo en su video, su sorpresa fue que los elementos de la policía se incomodaron y lo obligaron a detenerse. Estado Por presiones de un diputado, suspenden salario y despiden a policía ministerial

Durante la detención el youtuber, quien es originario del estado de Sonora, trató de explicar que no cometía ninguna falta al grabar la calle, además de que ellos eran servidores públicos y no tenían porqué incomodarse, además de que ellos no se veían en el video sólo la motocicleta que tiene el número económico 355, está muy bonita.

Los policías se alteraron, lo amenazaron diciendo que no sabía con quien se estaba metiendo, por lo que el propio youtuber tuvo que pedir a través del 911 la presencia de policías para ser detenido si es que cometió alguna falta y en la transmisión que realizó en vivo exclamó que tenía temor de que los policías quisieran desaparecerlo.

Al sitio se presentaron al menos otros 20 policías de diversas corporaciones, quienes no hicieron mayor cosa para ayudarle, al final para no seguir en riesgo decidió acceder a borrar el contenido grabado con el teléfono celular y después de eso salir del estado de Guerrero para resguardarse en el Distrito Federal.

Indicó que además de la queja ante la Comisión solicitarán a la administración municipal del puerto que capacite a sus oficiales en cuestión de “Derechos Humanos” , además de solicitar una disculpa pública del ayuntamiento a los habitantes de Acapulco, quienes asegura le han brindado su apoyo por medio de mensajes en sus cuentas de redes sociales.

Solicitó que hechos como este no se tomen a la ligera, ya que las actitudes del personal de seguridad a los turistas afectan a la imagen de los destinos turísticos del estado de Guerrero.