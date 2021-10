Ya inició el reacomodo de grupos delincuenciales, advierte Obispo

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, aseguró que los incidentes de violencia que se han registrado en los últimos días en varias partes del estado son muestra del reacomodo de grupos delictivos que se está presentando como consecuencia del cambio de gobierno estatal.

Indicó que como ya se había anticipado, el relevo gubernamental ante la conclusión del periodo de Héctor Astudillo y el arribo de la maestra Evelyn Salgado Pineda traería también un reacomodo de los grupos delictivos que operan en el estado y esto generaría inestabilidad y hechos de violencia.

"Hay un refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Con todo este, vamos a decir, desorden a la salida del gobernador Astudillo”.

"En esta descomposición que hubo últimamente, a la salida de Astudillo, ya ves cómo hubo grupos que se levantaron por la falta de pago, cosas de esas. Entonces, se han aprovechado los grupos delictivos".

Recordó que "hace ocho, diez meses, sacaron a un grupo, al de Chichihualco, pero entró otro, pero está haciendo lo mismo" y agregó que la misma situación se replicó en Acapulco e Iguala, en los que sigue habiendo "este desorden, estos asesinatos".

Se le cuestionó si en su labor pastoral sigue trabajando en la pacificación del estado y con ello mantiene el diálogo con líderes de grupos delincuenciales, contestó que en particular Iguala no lo han buscado para "pacificar", pero sí Taxco, Tetipac, Pilcaya, en la zona Norte del estado; "ahí puede haber un arreglo siempre y cuando el gobierno acepte, pues ahí sí hay una promesa de pacificación, pero en Iguala no sé nada".

Sin embargo, aún confió en que con el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda se den las condiciones y garantías de seguridad "poniendo mano dura" a los grupos delictivos, "pero más que mano dura se necesita que no haya esos compadrazgos entre los políticos y los grupos delincuenciales".

Subsecretaría de Asuntos Religiosos

En lo que se refiere al acuerdo que hizo con Evelyn Salgado para que una vez que se instalara el nuevo gobierno se restituyera la importancia de la atención a los asuntos religiosos, indicó que hasta el momento no ha tenido un nuevo acercamiento con la gobernadora pero confió en que ella cumplirá el ofrecimiento de regresar el rango de subsecretaría a la oficina que por instrucciones del anterior secretario general de gobierno, se degradó a sólo una dirección.

Este acuerdo se habría tomado en la primer reunión que tuvieron con Evelyn Salgado cuando aún era candidata a gobernador, sin embargo después de una declaraciones en la que el obispo señaló que Guerrero estará gobernado por el crimen, la buena relación que tenía con la hoy mandataria se rompió.

Finalmente, el obispo indicó que la situación de violencia está generando nuevos llamados de la sociedad para que intervenga en casos como el de una familia que lo está llamando para ayudar a que sea liberado un joven que presumiblemente se encuentra secuestrado.

-No sé dónde, no sé dónde, es simplemente en Chilpancingo me están buscando para lo de un secuestro”.