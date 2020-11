Voluntarios de ensayo Covid tienen fe en resultados positivos

Voluntarios que participan en el ensayo de la vacuna china CanSino Biologics contra el Covid-19 en su fase III, tienen fe en que se tenga resultados positivos.

Juan, un taxista de 60 años de edad, acudió como voluntario al Centro de Investigación Clínica del Pacífico (CICPA), emocionado relató que se aplicó el biológico y no le dolió, se ánimo a participar porque vio que médicos que trabajan en el hospital privado participaron en el ensayo clínico.

Dijo que no tuvo miedo, le dieron una plática y le informaron que síntomas podría tener por aplicarse la dosis y cualquier cosa que se comunicará con un médico.

Dijo que no tuvo miedo, le dieron una plática y le informaron que síntomas podría tener por aplicarse la dosis y cualquier cosa que se comunicará con un médico.

“Cualquier síntoma que sienta me dijeron que hablara directamente con los médicos, ahí está el número cuando te sientas raro o mal hablas con el doctor”, comentó el taxista quien añadió que la vacuna no le dolió y no sintió.

El voluntario comentó que le otorgaron viáticos, luego de participar en la vacuna experimental contra el Covid-19.

Los síntomas de la posible reacción que puede generar la vacuna son los del Covid-19, que es tos seca, diarrea, dolor de cabeza, pérdida del olfato, congestión nasal y malestar muscular.

Janet, es otra voluntaria del ensayo de la vacuna, dijo que al principio sintió un poco de nervios pero no le dolió al momento de que la inyectaron y en el lapso que le dan para ver si hay alguna reacción no tuvo ninguna.

Ella consideró necesario participar en aplicarse la vacuna experimental porque dice que está de por medio la vida.

“Si es necesario porque está de por medio nuestra vida y si esto funciona como ha venido funcionado porque ya es la tercera etapa pues que quiere decir, que vamos muy bien y que vamos a estar bien y que estos anticuerpos que van hacer reacción van ser para bien”, señaló.

Antes, a Janet le hicieron un análisis de sangre para ver si es apta o no.

Recomendó a otras personas asistir, no tener miedo, pues no pasa nada y los síntomas que podría tenerse es la que te da cuando te pones una vacuna.

Aseguró que acudió por su voluntad y nadie la obligó.

Durante una visita que se hizo al Centro de Investigación Clínica del Pacífico (CICPA), esto alrededor de las 16:00 horas se pudo observar más de 8 personas que estaban esperando para ponerse la vacuna experimental contra el Covid-19.