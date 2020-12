Viven en Guerrero más de 7 mil 400 personas con VIH

El Secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que, es fundamental que, todas las mujeres embarazadas que se atienden en hospitales públicos se apliquen la prueba rápida para detectar el VIH toda vez que, esto ayudará a qué en caso de ser positivas puedan proteger al bebé que llevan en su vientre y nazca sin esta enfermedad.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH - SIDA, el funcionario estatal, recordó que, en la actualidad la enfermedad se controla y los portadores pueden llevar una vida normal por muchos años siempre y cuando lleven su tratamiento de forma correcta y responsable.

"El tamizaje que se hace es importante que toda mujer embarazada se lo haga, no es si quieren o vamos a ver, es muy importante la prueba rápida a través de tiras en las instituciones de salud para determinar si tienen o no la enfermedad para proteger al bebé y no haya una transmisión vertical en el recién nacido", expresó.

De la Peña Pintos, señaló que, desde que comenzó esta enfermedad en el estado de Guerrero se han contabilizado más de 13 mil casos confirmados y actualmente 7 mil 458 personas viven con esta enfermedad en diversas regiones de esta entidad sureña.

Aseguró que, el tratamiento para todas las personas que padecen VIH está garantizado en los hospitales de la Secretaría de Salud, y llamó a toda la población a actuar con responsabilidad y protegerse de todas las enfermedades de transmisión sexual.