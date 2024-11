Viudas reclaman seguros de vida en palacio de Gobierno

Hijos y viudas de extrabajadores del gobierno estatal que murieron en el cumplimiento de las funciones que tenían encomendadas denunciaron que llevan años esperando el pago de seguros de vida, indemnizaciones y prestaciones que legalmente les corresponde.

Entre los manifestantes se encuentra la esposa y los hijos de un elemento de la policía estatal quien falleció en un operativo hace 5 años y hasta la fecha el gobierno del estado se ha negado a entregar los recursos correspondientes al seguro de vida.

Lea también: Cobran "derecho de paso" por carreteras dañadas en Tlapa

La mujer explicó que se requiere el dinero para solventar gastos de la familia como alimentación, educación, vestido, calzado tanto de ella como de sus hijos que son huérfanos de padre.

La protesta se realizó en las escalinatas del palacio de Gobierno donde también se presentó otra mujer que dijo que su esposo fue trabajador de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADEG) y falleció en junio de 2019 de un infartó.

Ambas mujeres establecieron que han realizado todos los trámites necesarios para recibir el seguro de vida que por ley le corresponde sin embargo la respuesta de las autoridades ha sido nula y hasta este momento se encuentran sin haber recibido ni un peso y por ello en muy alta vulnerabilidad.

Declararon que desde hace cinco años, únicamente le han hecho dar vueltas y firmar documentos, para prometerle supuestas fechas de pago, pero al final no se cumplen.

Estado Guerrero mantiene segundo lugar nacional de homicidios de policías

Señaló que hace apenas unos días, en una reunión con representantes de la Secretaría de Finanzas, le dijeron que el pago se realizaría el pasado 20 de noviembre, pero una vez más solo quedó en una promesa, porque no se le pago.

La afectada, informó que no es la única en esta situación, pues hay otras viudas que muchas de ellas viven fuera de Chilpancingo y no pueden estar viajando constantemente a la capital para dar seguimiento a los trámites o bien por temor no se manifiestan.

Las dos quejosas indicaron que desde el fallecimiento de su esposo, se las han visto duras, pues sus hijos son pequeños y requieren de atención, educación, salud y alimentación.

En el caso de la esposa del extrabajador de SEPLADEG reveló que ella también es trabajadora del gobierno del estado y en ocasiones ha llegado a tener represalias por querer manifestarse y exigir este derecho que le corresponde.