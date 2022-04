Violencia contra las mujeres seguirá: Garfias Marín

La desaparición, asesinatos, y la violencia en contra de niñas y mujeres es una constante en Guerrero que no se erradicará en tanto no se combata la impunidad que ha permeado en los gobiernos y que no cambió en nada con la llegada de un gobierno que encabeza una mujer, emanada de las filas del partido Morena, señaló la activista María Luisa Garfias Marín quien por su lucha a favor de las mujeres ha sido galardonada con la presea Sentimientos de la Nación.

Indicó que la impunidad que ha permeado en los diferentes gobiernos y que se mantiene con el actual, ha permitido que las mujeres se les violenten sus derechos como lo es el derecho a la vida y a la libertad.

Pero la violencia no es atribuible sólo a esa impunidad gubernamental, sino a todo un fenómeno multifactorial que es la cultura machista que se encuentra enraizada en el sistema patriarcal “el sistema patriarcal que no se ha deconstruido porque sigue todavía manteniéndose en las diferentes instancias de gobierno y en la propia sociedad”.

El feminicidio se suma a los casos de muertes violentas en Guerrero / Foto: Cortesía Cuartoscuro | El Sol de Acapulco

“En guerrero el contexto de violencia se mantiene por la impunidad de las instituciones y la falta de compromisos para deconstruir esa historia de violencia hacia las mujeres y se suma la violencia que atañen a grupos delincuenciales y la violencia institucional que no hace caso y no da valor a las demandas que las mujeres hemos hecho para que se castigue a los responsables”.

La activista indicó que lamentablemente en Guerrero se tiene una alerta de género que se emitió hace cinco años y esta no ha generado las acciones de gobierno y políticas públicas que realmente puedan disminuir la incidencia de violencia, “muchas de las acciones que reportó el gobierno de Héctor Astudillo al os grupos de trabajo fueron actos simulados y hoy en los seis meses que lleva el gobierno las cosas no han cambiado en nada”.