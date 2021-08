Van 30 por la Auditoría Superior del Estado

El Congreso del Estado aceptó a 6 mujeres y 24 hombres quienes cumplieron con los requisitos para participar en la “Convocatoria para el Proceso de Selección y Designación de la o el titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE)”.

Destaca que no aparece el registro del actual titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, quien tenía derecho a participar en el proceso y, en su caso, encabezar el organismo otros siete años.

Las mujeres registradas son: Alma Delia Cienfuegos Ojendiz; MarÍa del Carmen López Olivares, ex subsecretaria de Gobierno y también responsable de las finanzas de la Secretaría de Salud; la ex diputada, Elva Ramírez Venancio; Brenda Ixchel Romero Méndez; la sub secretaria de Planeación, Carmen Lorena Salgado Guerrero y Olivia Valdovinos Sarabia.

Estado Oculta Congreso lista de aspirantes a Auditor del estado

Los hombres que se registraron son: Erick Manuel Aranda Hernández, Luis Enrique Carbajal Neri, Alan Christian Catalán Apátiga, Iván Delgado Peralta, Erik Fierro Delgado, Federico Domingo García Nolasco, Héctor Gervacio Jiménez, Nexsar Gómez Peñaloza, César González Arcos, Julio César Hernández Martínez, José Guadalupe Lampart Barrios y Florencio Leguízamo Herrera.

También Javier López Basilio, el exmagistrado electoral, Emiliano Lozano Cruz; Carlos Morillón López, Raúl Pacheco Sánchez, Luis Alberto Patrón Osorio, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, Atanacio Ramírez Morales, José Martín Rayo Sánchez, Francisco Javier Ríos Martínez, Odiseo Rubio Véjar, Cuauhtémoc Tavares Juárez y Alberto Villegas Soto.