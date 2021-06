Valorará Mario Moreno pedir nulidad de la elección en Guerrero

El candidato del PRI y PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos solicitó la renuncia de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), debido a que intentaron dar un madruguete a la democracia de la entidad con el conteo errático del PREP y adelantó que valorará solicitar que se anule la elección del pasado domingo seis de junio.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, denunció que han “detectado irregularidades en más del 50 por ciento de las casillas” y dijo que “de manera tendenciosa y tramposa la autoridad electoral no ha dado certeza jurídica al proceso”, por lo que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) atender este reclamo “sin demora, excusa ni pretexto”. Estado Falla de luz e internet ocasionó lentitud de conteo en PREP: IEPC Gro

Acompañado de la candidata del PAN, Irma Lilia Garzón Bernal, que lo respaldó en su campaña, así como de los dirigentes del PRI, Héctor Apreza Patrón y del PRD, Alberto Catalán Bastida, el abanderado de la coalición “Va por Guerrero”, exigió un recuento de voto por voto y casilla por casilla de los comicios electorales.

Acusó que de “los supuestos resultados” de la jornada del domingo “son testigos de que se ha consumado un madruguete a la democracia” y abundó que “los que juraron ser respetuosos de la ley “nos han metido en un túnel de desinformación”, por lo que no van a permitir estas acciones cometidas por el INE de forma “intencional o no”.

Recordó que de la votación del domingo, a tres días, “solo se tiene un presunto resultado del 37 por ciento de las actas computadas por un PREP evidentemente errático” y demandó a nombre de los partidos que representó en la jornada electoral certeza jurídica tanto al INE como al IEPC. “Exijo el recuento de voto por voto y casilla por casilla”, dijo.

Además, demando una auditoria al PREP, así como a las y los consejeros electorales y que presenten su renuncia y se separen de cargo de manera inmediata sobre el atentado a la democracia que cometieron en Guerrero.

Pidió al INE que asuma la responsabilidad sobre el conteo de los votos en este estado, porque ello “es muy importante para la democracia” y que “se castiguen si se cometieron delitos electorales”, para “que se respete la voz de los guerrerenses”.

Consideró que se debe sanear la elección y acatar quién es verdaderamente el ganador de los comicios y aseguró que “si no me favorecen los números acataré la resolución”, pero insistió que “los árbitros no tienen calidad moral para calificar la elección”.

Dijo que valorará, ante las inconsistencias presentadas, junto los dirigentes de los partidos políticos que lo respaldaron “solicitar la nulidad de la elección para gobernador” y aseguró que “no permitirán que el árbitro se burle de la voluntad popular”.

En la conferencia de prensa, la candidata del PAN que lo respaldó al final de la campaña, Irma Lilia Garzón Bernal, convocó a la defensa del sufragio y pidió, un recuento voto por voto y casilla por casilla que consideró, “es una sopa de su propio chocolate” para que se limpie la elección de gobernador.