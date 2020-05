Valida IMSS protocolos de cuatro mineras en Guerrero

Las cuatro mineras catalogadas como grandes que operan en el estado de Guerrero cumplieron en tiempo y forma con la entrega de sus protocolos de actuación para el regreso a la nueva normalidad y podría iniciar labores a partir de este lunes, sin embargo lo harán de manera escalonada en los siguientes días.

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, estableció que las cuatro mineras les hicieron llegar el documento que avalado por el seguro social en el que se establecen las medidas de protección sanitaria con que habrán de trabajar y los tiempos en que estarán reintegrándose los empleados a las labores. Estado Diario Oficial pública reglas para reinicio de actividades en Guerrero

De las 10 mineras consideradas de tamaño mediano y otro tanto de pequeñas extracciones, el funcionario indicó que ninguna les hizo llegar el documento avalado por el seguro social, sin embargo eso no significa que no hayan cumplido pues no es una obligación informar al estado sobre el trámite que se debió de hacer en el seguro social.

“En el caso de las cuatro mineras grandes nosotros pedimos que nos hicieran llegar copia de su autorización por la preocupación que tiene el gobierno del estado debido al número de empleados que tienen estas empresas”.

Las cuatro mineras que ya tiene cumplidos todos los requisitos para poder operar a partir de este lunes son las de Carrizalillo, Media Luna en Cocula, Peñoles en Tahuixtla, y la de Benson en el municipio de Arcelia.

“Tenemos informes de estas minas que el retorno será paulatino, y no será específicamente el lunes sino en el transcurso de la semana y se prevé que reactiven trabajos con un 60 por ciento de su planta laboral”.

De acuerdo con el funcionario la minería en Guerrero genera un total de 10 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos.