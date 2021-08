Universitarios opositores al rector se reunieron con la gobernadora electa

Dirigentes de grupos de universitarios opositores a la actual rectoría, dieron a conocer que se reunieron con la gobernadora Electa Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio a quienes les pidieron intervenir para que en la máxima casas de estudios existan condiciones óptimas para realizar un proceso electoral equitativo y sin intervención externa.

Los integrantes de la coalición por la Democracia Universitaria, en el que se encuentran corrientes como el Frente por la Democracia Universitaria, coordinadora Universitaria, Insurgencia Universitaria, Alianza Sindical Independiente y el Movimiento Social Alternativo, revelaron que a la gobernadora electa y el senador, les pidieron que promuevan una reunión de todas las expresiones incluido el grupo que actualmente dirige la máxima casa de estudios.

Los quejosos también repudiaron los acuerdos del Consejo Universitario que se tomaron el pasado 17 de agosto mismos que aprueban postergar el periodo del rector interino hasta por dos años más, situación qué, consideraron que es violatoria de la legislación universitaria en la que se establece que el plazo máximo para un interino debe ser de 90 días.

Ramón reyes Carrero, Roberto Sotelo Alarcón, Ramiro Urquizo Adame, Salvador Barragán, Román Ibarra Flores entre otros líderes universitarios, dijeron que la suspensión de la elección para rector inicialmente ha sido un logro, porque se detuvo la imposición que pretendían hacer nuevamente de Javier Saldaña Almazán.

Por ello el siguiente paso es lograr que se realice una elección limpia con la participación de la comunidad universitaria que se realice en cuanto existan condiciones de salud para que todos los alumnos, maestros y personal administrativo puedan participar.

En este tenor fue el planteamiento que hicieron a la gobernadora electa Evelyn Salgado a quien pidieron promover una reunión de todas las expresiones universitarias incluida la que actualmente gobierna en la máxima casa de estudios y así que se tenga un piso parejo para la participación de todos los universitarios.

“Nosotros no estamos empecinados en derrotarlos, no queremos su liquidación, nada más queremos que junto con nosotros, que pongan piso parejo para cualquier competencia de la universidad, rectorías, directores. Eso le comunicamos a la gobernadora, y si no nos ponemos de acuerdo, la universidad va a ser un conflicto”.