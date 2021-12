UNICEF advierte sobre "eternización" de violencia y pobreza en niños

Luis Fernando Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas en México (UNICEF), dijo que los niños necesitan una familia o una comunidad que los proteja para salir adelante de lo contrario advirtió una generación que siga con la “eternización de la violencia y la pobreza ”.

Durante la firma de convenio de colaboración con UNICEF - México que sostuvo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado con la finalidad de fortalecer acciones a fin de garantizar el desarrollo y bienestar de la niñez guerrerense, Fernando Carrera señaló que la visión de un desarrollo comunitario es esencial para los niños y niñas y las instituciones pueden ser incluidas, pero todavía está muy lejos de lo que los niños necesitan y lo que requieren una familia y una comunidad que los proteja.

“La resilencia existe, existen los niños que salen adelante a pesar de… pero como todos sabemos la resiliencia es la minoría y la mayoría sí la familia es adversa y la comunidad es adversa no sale delante y entonces la siguiente generación sufre lo mismo que la generación anterior y lo que tenemos es una eternización de la violencia y la pobreza ”, precisó.

Dijo que frente a la pobreza y desarrollo humano, hay muchas cosas que se puede hacer, como el dar a una niña o un niño una buena nutrición, una buena salud, una buena educación, agua y servicios públicos, y para eso hay políticas públicas , aunque a veces solamente falte el dinero.

Lee también: Congreso, a la espera de aspirante a fiscal

Pero lamentó que de lo que no se sabe tanto y no hay un manual es sobre la violencia y no se sabe como enfrentarla con una visión integral de políticas.

“El problema de la violencia en el campo rural en la zona rural y también en las zonas urbanas es un desafío, es un aprendizaje que tenemos que ir aprendiendo cómo superar la violencia y no hay un manual de cómo superar la violencia”.

Se deben combatir los altos índices de pobreza. / Foto: Cortesía | Pixabay

Aseguró que frente al desarrollo humano se tiene libros enteros y frente a la violencia sólo se tiene hipótesis e ideas y sabe cosas mínimas.

“Si un niño vive en un lugar violento es más propenso a la violencia, si vive en una comunidad violenta es más propenso a la violencia, sabemos unas cosas mínimas pero como hacer que una familia que es violenta se convierta en un hogar de paz, no es tan fácil, Y cómo hacer que una comunidad que ha vivido en la violencia pueda convertirse en una comunidad pacífica, tampoco sabemos ”, refirió.

Aseguró el represente de Unicef, que un niño que crece en la pobreza si tiene acompañamientos adecuados como un programa de nutrición, salud, educación puede salir adelante y se puede convertir en un profesionista y vivir la vida que toda su familia generación anterior jamás pudo vivir .

Sin embargo, precisó que la violencia es más compleja y es muy difícil que un niño que viva con violencia pueda superar el trauma, “por eso hay que atenderlos desde temprano, el origen es esencial”.