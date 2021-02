Una vergüenza e indigno que acusado de abuso sexual, sea candidato a gobernador: Movimiento Ciudadano

Tras expresar que es una vergüenza e indigno que se acepte el registro de un personaje que no sólo reprobó el examen de conducta sino que fue acusado por delitos graves, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, reconoció que en el fondo esto mancha el proceso electoral por la gubernatura de Guerrero.

El dirigente del partido naranja reveló que la denuncia que presentó ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, en contra de Félix Salgado Macedonio por existir una carpeta abierta en su contra por el delito de violación, finalmente no prosperó. Estado Morena registra oficialmente a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero

"El argumento que nos dieron fue que mientras no hubiera sentencia no podían negarle el registro a Salgado Macedonio, pero todavía esto no termina y podría liberarse una orden de aprehensión y llevarlo a responder ante la justicia por los delitos que cometió", dijo.

El dirigente de MC, Wences Carrasco, insistió que sería una vergüenza que no solamente vaya ser gobernador, "sino que se haya registrado como candidato oficial, porque es indigno y es un golpe certero al corazón de las mujeres y de los guerrerenses".

Refirió no estar de acuerdo con tener a un individuo de esa calaña, descalificado para ser candidato, por eso todos, no sólo los partidos políticos, deberían de alzar la voz y expresar su rechazo, "como si no hubiera hombres y mujeres, de cualquier instituto político digno de llevar esa representación".

Lamentó que no se respete el compromiso de 3 de 3, que puntualiza que todo aspirante a un cargo de representación popular debe de tener una trayectoria honorable, que no esté cuestionada su calidad moral y en este caso "les valió gorro (sic), es una mancha para el proceso electoral y una vergüenza para Guerrero".













