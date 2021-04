Un golpe a la democracia el retiro de candidatura de Félix Salgado: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un exceso y un golpe a la democracia la determinación del TEPJF de retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio para competir por el gobierno de Guerrero.

Durante su conferencia mañanera, el jefe del ejecutivo federal, hizo un llamado a los ciudadanos de Guerrero, para que, no se desanimen ni se exalten y les pidió actuar con la cabeza fría a pesar de que el corazón esté caliente.

"En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchas cosas, y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación", expresó.

López Obrador, insistió que, los magistrados del tribunal electoral actuaron de forma incorrecta y cometieron un exceso al retirarles la candidatura a Félix Salgado y Raúl Morón en el caso de Michoacán.

"Fue un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del tribunal electoral, es un golpe a la democracia, no es posible, no tiene justificación alguna, el que por no comprobar supuestos gastos de precampaña les retiren los registros", señaló.