Un desfile de danzas no es un paseo del Pendón y sin borrachos menos

Promover un desfile de danzas regionales como un “Acapendón” en el puerto de Acapulco, no es más que una muestra del poco conocimiento que tienen de la cultura de Guerrero y con el tratan de demeritar la fiesta de Chilpancingo, que está llena de sincretismo, de simbolismos, de ritualidad, de identidad y un particular arraigo en los barrios tradicionales, señaló el ex senador chilpancingueño Julio César Aguirre Méndez.

Indicó que el “el paseo del pendón” es el anuncio de la feria de Chilpancingo, este es un estandarte que montada a caballo lleva una joven al frente de un contingente en el que participan los cinco barrios de la capital, y estos se hacen acompañar de música y danzas, pero el pendón es un lienzo pintado a mano que en la década de los 60 elaboró el pintor Francisco Alarcón.

La promoción del Acapendón se hizo en un flayer al que se le agregó que sería “Sin borrachos”, porque mucho se ha criticado en Chilpancingo que la fiesta se convierte en una gran cantina, pero lamentablemente eso también es parte de la tradición, el compartir el mezcal como parte de la celebración, de la fiesta de la alegría de tener visitantes y de poder convivir con todos ellos.

“En la tradición la ritualidad indica que el paseo del Pendón al frente lleva una burra con dos castañas de mezcal que en sus orígenes de la feria eran aportados por la comunidad de Petaquillas como contribución a la realización de la feria”.

La feria de Chilpancingo se instala por primera vez en el año de 1825 por decreto del entonces presidente Nicolás Bravo que concede permiso para la instalación de una feria libre de impuestos para que los agricultores y artesanos pudieran ofrecer sus productos y así reponerse de las afectaciones que les dejó la lucha de independencia.

“La feria de Chilpancingo es la más antigua de la que se tiene registro oficial en México, está a punto fe llegar a cumplir 200 años y sólo se detuvo en 1960 por la represión violenta del ejército a manifestantes que reclamaban tener una universidad para que sus hijos estudiaran y en la pandemia de Covid”.

Finalmente el ex senador explicó que el puerto de Acapulco tiene playas hermosas, tiene lugares turísticos preciosos, y tiene mucho que promover como para que busquen tener llevarse la única fiesta que atrae turistas a Chilpancingo, “lamentablemente ese nota que hay poca imaginación para promover al puerto, pero el Pendón es de Chilpancingo y siempre lo será”.