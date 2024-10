UAGro reanuda clases este lunes luego del huracán John

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) anunció que este lunes reinician las clases presenciales en todas las unidades académicas de todo el estado que no sufrieron afectaciones por el paso del huracán John.

En un comunicado oficial, la UAGro informó que sólo se mantendrán suspendidas las clases y las actividades laborales en las escuelas donde se sufrió de alguna afectación durante las últimas lluvias.

La medida de regreso a las actividades educativos este lunes es siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero.

En el puerto de Acapulco se reanudan en todas las escuelas las clases presenciales y actividades administrativas a excepción de la Facultad de Contaduría y Administración que está habilitada como albergue temporal por lo que en esta las clases serán virtuales.

En la zona centro, la UAGro dijo que solo en la Facultad de Ciencias Naturales seguirán suspendidas las clases presenciales y actividades administrativas, para realizar labores de limpieza por los propios universitarios.

En lo que respecta a la zona de la Costa Chica, una de las más afectadas por le huracán, seguirán suspendidas las clases presenciales y actividades administrativas en la Preparatoria No. 34, Preparatoria No. 43 y Facultad de Medicina Veterinaria No. 2 y en el Campus Cruz Grande.

En Costa Grande solo seguirán suspendidas las clases presenciales en Preparatoria No. 16, Preparatoria No. 23, Preparatoria No. 6 y Campus Costa Grande, sebido a las aciones de limpieza que se realizarán para poder regresar a las actividades normales.

En La Montaña, donde John tambien dejó afectaciones, se reanudan en su totalidad las clases presenciales y actividades administrativas en las unidadesa académicas.

En la Región Norte, la UAGro dio a conocer que se reanudan en su totalidad las clases presenciales y actividades administrativas.

En Tierra Caliente solo en la Preparatoria número 39, Facultad de Medicina Veterinaria número 1 y Enfermería número 5 seguirán suspendidas las clases presenciales.

En la Sierra será en la Preparatoria Número 45 seguirán suspendidas las clases presenciales.

Asimismo, se pidió la sensibilidad a los directivos y maestros de cada una de las escuelas que reanudarán clases, porque hubo afectaciones que presentarán complicaciones para que alumnos puedan asistir a los planteles.

"Recomendamos a nuestra comunidad universitaria seguir pendiente de la información oficial que seb este dando a conocer por medio de los canales institucionales, y al mismo tiempo, atender las recomendaciones para salvaguardar su integridad física.este lunes reinician las clases presenciales en todas las unidades académicas de todo el estado que no sufrieron afectaciones por el paso del huracan John".