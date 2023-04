UAGro patenta novedoso sistema de refuerzo para construcciones

Un trabajo de investigación sobre el estado estructural en construcciones habitacionales cimentadas con mampostería en los municipios de Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo, permitió detectar que existe mucha deficiencia en la resistencia de las estructuras y a la par en el laboratorio de la escuela de Ingeniería hacer las pruebas para desarrollar un sistema de refuerzo a través de placas de acero que se colocan para aislar los materiales y generarles un mejor desempeño.

El desarrollo de este sistema de refuerzo estructural se registró como un invento de la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo la primer patente para la Máxima Casa de Estudios Guerrerense, pues en los más de 60 años que tiene de vida la Universidad y los más de 150 proyectos registrados en el Conacyt ninguno había dejado una registro ante el Instituto nacional de la Propiedad Intelectual.

La Patente estable que el científico, Sulpicio Sánchez Tizapa, es propietario del desarrollo de este invento que antes de registrarse se comparó con desarrollos que se tiene en todo el mundo y se confirmó que no hay ninguno igual, pues había cosas similares en China y Rusia, pero estas los refuerzos no se trataba de placas metálicas sino polímeros y resinas debido a que las construcciones de esos países son muy diferentes a las de Guerrero “allá se construye con estructuras de concreto armado y no de mampostería como se hace en Guerrero”.

Lee también: Pone en marcha UAGro la semana de ingeniería

El investigador explicó que en Guerrero más del 90 por ciento de las construcciones están edificadas con mampostería ya sea usando tabique, tabicón, o piedra, por ello resulta importante este desarrollo que podría usarse para reforzar las cimentaciones y hacer más seguras y estables las viviendas, además de que Guerrero es una zona altamente sísmica, que frecuentemente pone en riesgo la estabilidad de las viviendas.

Se explicó que en Guerrero más del 90 por ciento de las construcciones están edificadas con mampostería. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Sánchez Tizapa quien actualmente funge como coordinador del área de Postgrado, señaló que el proyecto se desarrolló a partir de un proyecto financiado por el Conacyt, por ello la patente quedó establecida en una especie de fideicomiso con la Universidad Autónoma de Guerrero en el que se establecen posibilidades de comercialización que en caso de darse tendría que generar un beneficio económico para la Institución y para el inventor.

El investigador indicó que esta patente es la primera que tiene la UAGro, pero reveló que tan sólo de la facultad de Ingeniería se tiene siete inventos en proceso de registro entre ellas un medidor de glucosa, no invasivo que se basa en algoritmos y sensores computacionales.

También en la escuela de Ciencias Químicas tiene varios inventos en fase de registro, pero el único invento que tiene ya el documento expedido por el Instituto de la propiedad Intelectual es este sistema de refuerzo estructural.

Como ejemplo señaló la Unidad Habitacional Coloso de Acapulco que es la más grande de américa latina y en ella habitan alrededor de 35 mil personas, en edificios que requieren por sus años de vida un refuerzo como el que se ha desarrollado y que si se aplica con las especificaciones que se hicieron en el estudio podría alargar 30 años la vida útil de un inmueble.