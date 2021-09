Tribunal Electoral sancionó de nuevo a Ricardo Taja por violencia política

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro), aprobó aplicar una nueva sanción al que fuera candidato del PRI al gobierno del municipio de Acapulco Ricardo Taja Ramírez, la sanción aplica también para el partido, luego de que se considerara que se cometió Violencia Política en razón de Género (VPMG) en contra de la ciudadana Abelina López Rodríguez, que en ese momento era candidata del partido Morena y hoy es alcaldesa electa de Acapulco.

De acuerdo a la resolución TEE/PES/038/2021, la infracción en que incurrió el denunciado es grave, por lo que se le sanciona con una multa por la cantidad de Cien Unidades de Medida de Actualización, equivalente a 8 mil 962 pesos.

Lee también: Añorve y Salgado piden ayuda para damnificados

Asimismo, como una medida de no repetición, el denunciado Taja Ramírez deberá inscribirse y aprobar los cursos en línea que impartirá la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, bajo el tenor de “Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres; Derechos Humanos de las Mujeres; y Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista”. Debiendo remitir al órgano jurisdiccional la evidencia del cumplimiento de haber tomado y aprobado los cursos anteriores en un término no mayor a sesenta días naturales.

La sanción se aplica en cumplimiento a la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SCM-JDC-1678/202.

La alcaldesa electa de Acapulco denunció a Ricardo Taja por violencia política en razón de género, esto luego de las expresiones que el priista utilizó durante una entrevista que fue difundida en Facebook el 27 de mayo y el 25 del mismo mes en la página web de un periódico estatal, en la que el priista afirmó que Abelina López, al no tener hijos, no podría gobernar Acapulco como él, que es padre de familia.

En junio pasado el TEE únicamente amonestó a Ricardo Taja y al PRI por éste caso, sin embargo el pasado 19 de agosto la Sala Regional revocó parcialmente esta resolución, específicamente en lo que se refiere a la calificación de la gravedad de la infracción y las sanciones impuestas, por lo que ordenó emitir una nueva.