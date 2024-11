Tribunal de Conciliación Laboral desconoce a la dirigencia del STAUAG

Trabajadores universitarios afiliados al Sindicato de Trabajadores Académicos STAUAG, ganaron una demanda en el centro de conciliación laboral con el que se desconoce toda la dirigencia de ese sindicato que ha sido encabezada por Ofelio Martínez Yáñez, esta resolución invalidaría todos los actos legales que el sindicato haya realizado al menos en el último año.

La base fundamental de la denuncia se estableció en el hecho de que desde el 2019 se reformó la ley laboral y en ella se obliga a que todos los dirigentes sindicales sean electos en Urnas además de cumplir ciertos requisitos de legalidad ante el Centro Federal Laboral que la dirigencia del STAUAG no realizó.

La dirigencia encabezada por Ofelio Martínez en Pandemia decidió alargar su periodo y ahí comenzó la irregularidad, además de muchas otras cosas que el sindicato ha realizado en perjuicio de sus agremiados.

Ramón reyes Carreto denunció que desde la Universidad se inició un proceso de expulsión de todos los que firmaron la denuncia con que se logró desconocer la dirigencia del sindicato, sin embargo hasta eso será ilegal porque no tiene personalidad jurídica para hacerlo y cualquier acción que realizan será impugnada en los tribunales que ya lo desconocieron

“En este momento toda la dirigencia del Stauag no tiene reconocimiento por ninguna autoridad laboral más que por el rector Jabier Saldaña de quien son paleros y con quien han actuado para dañar a los trabajadores”, dijo Ramón Reyes Carreto.

Jopan Fajardo, miembro inconforme del STAUAG, señaló que desde hace varios años, este sindicato dejo de defender los derechos de los trabajadores universitarios y solo opera bajo los designios de Javier Saldaña pues el dirigente ha sido como si fuera parte de su gabinete.

Dentro de las violaciones a sus derechos se encuentran la falta de convocatoria de admisión a nuevos trabajadores, lo que ha propiciado que todos los trabajadores ingresen de forma unilateral avalados sólo por la administración central y nadie del sindicato

Resaltaron que con la plaza que deja un jubilado de tiempo completo se contratan dos nuevos trabajadores y uno debe ser propuesto por la administración y otro por el sindicato, pero ante la sumisión del STAUAG sólo la rectoría propone.

En el caso de los jubilados, declararon que hay cientos de ellos a los que no se les ha pagado su derecho a la jubilación. Además de que ciertos beneficios que como agremiados habían ganado, luchando por ellos, poco a poco los han ido eliminando de su contrato colectivo.

La irregularidad más grande es que el comité en turno se prorrogara un año más, cuando eso no está establecido en el contrato ni en la ley.

Ramón Reyes explicó con este documento no se desconoce al Sindicato sino sólo a su dirigencia, ni tampoco se atacan los beneficios que sus agremiados pudieron lograr como recategorizaciones y otros, sólo es la dirigencia la que no tendrá validez.

Sin embargo al no haber cumplido con todos los requisitos que se necesitan para que un sindicato sea legal y que se reformaron en el 2019 todo apunta a que este sindicato no existirá hasta que se cumpla con todo un proceso legal, incluso no podrían hacer su tradicional emplazamiento a huelga, ni revisar el contrato Colectivo de Trabajo porque no hay una dirigencia reconocida.